인천경제청, 송도컨벤시아 3단계 확장 추진…미래 수요 대응
인천경제자유구역청은 송도컨벤시아의 미래 수요에 대응하기 위해 3단계 건립 타당성 조사 용역을 진행하는 등 단계적인 확장 사업을 추진할 방침이라고 2일 밝혔다.
3단계 사업은 기존 송도컨벤시아 옥외주차장 부지에 지하 1층∼지상 4층, 1만4000㎡ 규모로 전시장 3개 홀을 추가 조성하고 판매시설을 50% 확충하는 내용이 핵심이다. 총사업비는 3117억원에 이를 전망이다.
송도컨벤시아의 지난해 전시장 가동률은 완전 가동 수준인 60%에 근접한 59%로 조사됐다. 전시 업계에선 행사 준비 및 철거 기간, 명절 연휴 등을 고려해 전시장 가동률이 60%가 되면 완전 가동으로 본다. 지난 2024년과 비교하면 2% 포인트 상승하는 등 2018년 2단계 개관 이후 가장 우수한 성과를 달성했다.
연간 방문객은 106만명에 달했다. 이 중 외국인 방문객은 전년 대비 30.3% 증가한 약 5만4000명을 기록했다.
전시·회의 개최는 모두 1033건으로 나타났다. 특히 ‘2025 아시아태평양경제협력체 고위관리회의’가 성공적으로 진행된 가운데 국제회의 개최는 196건으로 전년 대비 263%나 증가했다. ‘대한치과의사협회 100주년 기념전시’ ‘세계한인경제인대회’ ‘하이록스 인천’ 등 대형·전략 전시를 비롯해 인천의 전략 및 뿌리 산업과 연계한 주관전시도 잇따라 진행됐다.
이들 행사 개최에 따른 송도컨벤시아의 경제적 파급효과는 생산유발효과 5812억원, 고용유발효과 6237명으로 추산된다.
앞서 지난 2008년 문을 연 송도컨벤시아는 2단계 증축을 거쳐 연면적 11만7163㎡ 규모로 확장됐다. 전시장 4개와 중소회의실 35개, 최대 1800명까지 수용 가능한 대회의실 2개(프리미엄볼룸·그랜드볼룸)를 갖추고 있다.
홍준호 인천경제청장 직무대행(차장)은 “송도컨벤시아가 지난해 가장 우수한 성과를 거둔 것은 인천이 세계적인 마이스 중심지로 도약하고 있다는 분명한 신호”라며 “3단계 사업을 차질 없이 추진해 송도컨벤시아를 세계적 수준의 마이스 플랫폼으로 키워 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사