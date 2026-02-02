포항시 시민안전보험 보장 확대…최대 2000만원 지급
경북 포항시가 각종 재난과 일상 속 사고로부터 시민의 경제적 부담을 덜기 위해 올해 시민안전보험을 갱신가입하고, 보장 항목을 확대했다.
시는 2026년도 시민안전보험의 보장 항목을 기존 14개에서 18개로 늘리고, 시민 체감도가 높은 분야를 중심으로 보장 내용을 보완했다고 2일 밝혔다.
시민안전보험은 포항시에 주민등록이 있는 모든 시민(등록 외국인 포함)을 대상으로 일상생활 중 예기치 못한 사고나 재난 발생 시 보험금을 지급하는 제도다. 별도의 가입 절차 없이 자동으로 가입된다. 개인이 가입한 보험이나 재난지원금과 중복 보장도 가능하다.
시는 최근 3년간 시민안전보험을 통해 총 132건, 약 14억원 규모의 보험금을 지급하는 등 시민들의 생활 안정에 실질적인 도움을 제공해 왔다.
올해는 전세버스 이용 중 상해사망·후유장해, 야생동물 피해 사망 및 치료비, 개물림 사고 응급실 내원 치료비 등의 보장 항목을 새로 추가했다.
주요 보장 내용은 자연재해 상해사망, 폭발·화재·붕괴로 인한 상해사망 및 후유장해, 대중교통 이용 중 상해사망 및 후유장해, 익사 사고 사망, 농기계 사고 상해사망 및 후유장해, 스쿨존 교통사고 부상치료비, 사회재난 사망 등이다.
사고 유형에 따라 최대 2000만원까지 보장된다. 단, 상법에 따라 만 15세 미만은 사망 담보에서 제외된다.
보험금 청구는 사고 발생일로부터 3년 이내 가능하며, 관련 증빙서류를 구비해 시민안전보험 사고 접수 콜센터를 통해 신청하면 된다.
김복수 포항시 도시안전주택국장은 “시민안전보험은 예기치 못한 사고로 어려움을 겪는 시민에게 최소한의 안전망”이라며 “앞으로도 시민의 안전과 일상 회복을 최우선으로 고려해 보장 내용을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
