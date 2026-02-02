李대통령 “부동산 투기 옹호도, 종북몰이도 그만”

李대통령 “부동산 투기 옹호도, 종북몰이도 그만”
이재명 대통령이 2일 정부 부동산 정책을 향한 야권의 공세를 강한 어조로 반박했다. 이 대통령은 특히 야당의 비판을 ‘투기 옹호’와 ‘종북몰이’로 규정하며 날을 세웠다.
이 대통령은 이날 엑스에 올린 글을 통해 “망국적 부동산 투기에 대한 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하시면 어떻겠나”라고 비판했다. 이 같은 발언은 전날 국민의힘 최보윤 수석대변인이 내놓은 논평을 겨냥한 것으로, 이 대통령은 해당 게시글에 최 수석대변인의 논평을 다룬 기사 링크를 함께 첨부하기도 했다.
최 수석대변인은 정부의 주택 공급 대책을 두고 “필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 ‘부동산 배급’에 만족하라는 말과 다르지 않다”고 비난한 바 있다.
이 대통령은 야당이 정부 정책을 ‘배급’에 빗댄 것을 색깔론 공세이자 종북몰이로 인식하고 불쾌감을 드러낸 것으로 보인다.
이 대통령은 이날 서울 강남구 개포동 아파트의 호가가 4억원가량 떨어진 급매물이 등장했다는 내용의 언론 보도를 공유하기도 했다. 이는 정부의 부동산 정책이 시장 안정화에 효과를 내고 있음을 간접적으로 강조하려는 의도로 풀이된다.
이 대통령은 지난 주말과 휴일 동안 부동산 문제뿐만 아니라 설탕세 도입 논의, 위안부 피해자 모욕 사건 등 사회 현안에 대해 총 7건의 게시물을 연달아 올리며 SNS를 통한 대국민 직접 소통 행보를 강화하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
