“현장에 답 있다”…이민우 킨텍스 대표, 소통 경영 나서
전 직원 대상 소통 간담회 진행
킨텍스가 조직 문화 혁신과 현장 중심 경영 강화를 위해 전 직원을 대상으로 한 직급별 소통 간담회를 진행했다.
킨텍스는 이민우 대표이사 취임 이후 약 2주간 전 직원을 대상으로 ‘직급별 소통 간담회’를 열고 대표와 직원이 자유롭게 의견을 나누는 수평적 소통의 자리를 마련했다고 2일 밝혔다. 이번 간담회는 기존의 형식적인 회의에서 벗어나 현장의 목소리를 직접 듣고 경영에 반영하기 위한 취지로 추진됐다.
간담회는 지난 1월 15일 사원·대리급을 시작으로 직급별로 순차 진행됐으며, 조직 문화와 성과 평가, 복리후생, 근무 환경 등 실무 전반에 대한 직원들의 솔직한 의견이 공유됐다. 특히 성과에 대한 명확한 보상 체계와 동기 부여 방안, 인력 부족으로 인한 업무 과중 문제, 육아와 업무 병행에 따른 현실적인 어려움 등이 주요 화두로 제시됐다.
이에 대해 이민우 대표는 성과 우수자들에게 해외 전시회 참관 기회를 파격적으로 확대해 글로벌 비즈니스 역량을 강화하겠다는 방침을 밝혔다. 또한 인력 부족에 따른 업무 과중을 우려하는 목소리에 대해서는 제3전시장 완공과 미래 사업 확대에 대비해 인력 수급과 조직 체계 개편을 선제적으로 추진하고, 육아와 일을 병행하는 직원들을 위한 제도 개선에도 적극 나서겠다고 약속했다.
이인우 대표는 “국가 인프라로서 킨텍스의 성과를 지속하기 위해서는 현장의 생생한 목소리를 듣는 것이 무엇보다 중요하다”며 “직원들과의 공감과 소통을 바탕으로 모두가 자신감을 갖고 일할 수 있는 근무 환경을 만들어가겠다”고 말했다.
킨텍스는 앞으로도 내부 결속을 강화하고 현장 중심 경영을 지속해 제3전시장 건립과 앵커호텔 조성 등 대규모 인프라 확충을 성공적으로 추진하며 대한민국 MICE 산업의 글로벌 리더로서 위상을 더욱 공고히 할 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
