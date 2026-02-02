“현장에 답 있다”…이민우 킨텍스 대표, 소통 경영 나서

전 직원 대상 소통 간담회 진행

이민우 킨텍스 대표이사가 '직급별 소통 간담회'를 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 킨텍스 제공

킨텍스가 조직 문화 혁신과 현장 중심 경영 강화를 위해 전 직원을 대상으로 한 직급별 소통 간담회를 진행했다.

이에 대해 이민우 대표는 성과 우수자들에게 해외 전시회 참관 기회를 파격적으로 확대해 글로벌 비즈니스 역량을 강화하겠다는 방침을 밝혔다. 또한 인력 부족에 따른 업무 과중을 우려하는 목소리에 대해서는 제3전시장 완공과 미래 사업 확대에 대비해 인력 수급과 조직 체계 개편을 선제적으로 추진하고, 육아와 일을 병행하는 직원들을 위한 제도 개선에도 적극 나서겠다고 약속했다.