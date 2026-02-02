‘5천피’ 이미 끝냈다…與 TF ‘코스피 5000 특위’ 명칭 변경
더불어민주당은 2일 당내 태스크포스(TF)인 ‘코스피 5000 특위’의 명칭을 ‘코리아 프리미엄 K-자본시장 특위’로 변경했다고 밝혔다.
박수현 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 브리핑에서 이같이 전했다.
이는 이재명정부의 핵심 목표로 제시됐던 코스피 지수 5000포인트 달성이 이뤄진 데 따른 후속 조치다. 민주당은 코스피 지수 돌파라는 목표 달성 이후 특위의 역할과 방향을 재정립할 방침이다.
아울러 이날 비공개 최고위에서는 정책위 사회수석부의장에 박상혁 의원을 임명했다.
박 수석대변인은 “사회수석부의장을 맡았던 최기상 의원이 수석사무부총장으로 임명된 데 따른 후속 인사”라고 설명했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
