“10만원 기부하면, 만감류 5㎏”… 제주, 설맞이 특별 답례
제주도가 고향사랑기부제 모금액 100억원 달성을 기념하고, 설 명절 만감류 소비를 촉진하기 위해 10만원 이상 기부자 선착순 1만명에게 ‘만감류 하영드림’ 특별세트를 제공한다고 2일 밝혔다.
‘하영드림’은 제주어로 ‘많이, 푸짐하게 드린다’는 뜻으로, 지급은 이날부터 시작됐다.
특별세트는 두 가지로 구성됐다. 1세트는 레드향 2.5㎏과 천혜향 2.5㎏, 2세트는 레드향 2.5㎏과 한라봉 2.5㎏이다. 기존 답례품과 비교하면 1세트는 3㎏에서 67%, 2세트는 3.6㎏에서 39% 증량됐다.
제주도는 오는 9일부터 만감류와 제주 특산품을 결합한 꾸러미 상품도 순차적으로 출시한다. 지난해 호응을 얻었던 ‘흑돼지+감귤 세트’ 운영 성과를 이어가기 위한 구성이다.
1번 꾸러미는 한라봉 2.5㎏과 제주산 흑돼지 세트(족발·돈가스·소시지), 2번 꾸러미는 한라봉 2.5㎏과 오메기떡 선물세트(20개입)다.
이번 답례품은 제주감귤농협, 제주농협조합공동사업법인, 제주경제통상진흥원, 블루탐 등 관계기관과 공급업체 협업으로 준비됐다.
이와 함께 2년 이상 연속 기부자에게 ‘탐나는 제주패스’ 동반자 혜택이 확대됐다.
1차년에는 본인만 사용 가능하지만, 2차년부터 동반자 1명, 3차년 2명, 4차년부터는 3명까지 함께 이용할 수 있다.
탐나는 제주패스는 관광지 무료·할인 혜택, 한라산 탐방 우선 예약, 렌트카·골프장 할인 등 다양한 관광 인센티브를 제공하는 기부 증서다.
제주도는 2025년 고향사랑기부제를 통해 잠정 105억9074만원을 모금했다. 전년 대비 3배 늘었다. 2023년 제도 시행 첫해 18억2335만원, 2024년 35억9243만원에 이어 가파른 성장세를 이어가고 있다.
2025년 제주에 가장 많이 기부한 연령대는 30대(35.5%)였다. 지역별로는 경기도가 28.3%로 가장 많았고, 전액 세액공제 대상인 10만원 이하 기부가 전체 기부금의 96.9%를 차지했다.
제주도 관계자는 “지난해 100억원 달성을 기념해 감사의 마음을 준비했다”며 “설 명절을 맞아 각 가정에서도 유용하게 활용되길 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
