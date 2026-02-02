시사 전체기사

보령시, ‘와상장애인 이동 지원’ 업무협약 체결

입력:2026-02-02 10:15
보령시청 전경. 보령시 제공

충남 보령시는 최근 보령시 교통약자 이동지원센터, 충남구급이송센터와 함께 ‘와상장애인 이동 지원’ 시범 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

와상장애인 이동 지원 사업은 보령시에 주소지를 둔 와상장애인 가운데 병원 외래 진료나 재활치료 등 의료 이용이 필요한 사람을 주요 대상으로 운영된다.

보령시 교통약자 이동지원센터에 이용자로 등록하고, 하루 전 콜센터를 통해 예약하면 된다. 운영 시간은 매일 오전 7시부터 오후 8시까지다.

이용자는 특별교통수단 이용 요금과 시가 지원하는 20만원을 초과한 금액만 부담하면 된다. 시범운영 기간 동안 이용 횟수는 월 2회(편도)로 제한된다.

시는 시범사업 운영 결과를 토대로 대상자 확대와 지원 방식 개선 등 단계적인 확대 방안을 검토할 계획이다.

보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

