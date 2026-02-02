전남도, 유기농 중심 저탄소 친환경농업 집중 육성… 1601억 투입
생산 기반 구축·인증품목 다양화 등 47개 사업 추진
농촌융복합산업화·판로확보·생산유통관리시스템 구축 등 중점
전남도가 2030년까지 친환경 유기농업 면적을 2배로 확대한다는 정부 방침에 발맞춰 총 1601억원(자부담 204억원 포함)을 투입해 유기농 중심 저탄소 친환경농업을 집중 육성한다.
전남도는 올해 친환경농업 정책의 주요 방향을 안정적 생산 기반 강화, 인증면적 증가세 유지, 과수·채소 등 인증품목 다양화, 선제적 판로 확보와 농가 경영 안정, 인증품 안전성 관리 강화에 두고 47개 사업을 추진한다.
안정적 생산기반 구축을 위해 친환경농업단지 조성(320억원), 토양개량제(197억원), 유기농업 자재(235억원), 친환경농업 기반 구축(83억원) 등 11개 사업에 985억원이 투입된다.
또한 친환경 농가의 경영 안정과 인증 품목 다양화를 위해 친환경농업직불제(229억원), 유기·무농약 지속 직불제(80억원), 인증비 지원(105억원), 과수·채소 전문단지 조성(25억원) 등 8개 사업에 510억원이 지원된다.
농촌융복합 산업화를 위해 해남 유기농산업 복합서비스 지원단지(2024~2029년, 180억원), 유기농 생태마을 육성(8억원) 등 21개 사업에 58억원이 투입된다. 안정적 판로 확보를 위해 임산부 등 꾸러미 공급(23억원), 계약재배 청년농가 육성(18억원) 등 5개 사업에 48억원이 배정됐다.
이와 함께 친환경농산물 생산·유통관리시스템 구축(1500만원), 소비자 맞춤형 친환경농산물 판매 시범사업(4000만원) 등 신규사업도 추진된다.
유덕규 전남도 농축산식품국장은 2일 “올해는 유기농 중심 저탄소 친환경농업을 집중 육성하는 한편, 주요 품목(40개 이내)에 대한 시기별 출하량 예측 시스템을 구축, 선제적 유통 대책을 마련해 안정적 판로를 확보하겠다”고 말했다.
전남지역의 2025년 12월말 기준 친환경농산물 인증 면적은 전국의 50%인 3만5704ha로 전국 1위를 기록하며, 15년 만에 감소세에서 증가세로 전환됐다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
