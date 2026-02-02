시사 전체기사

충남도, 설 명절 특별 경영안정자금 50억원 투입

입력:2026-02-02 10:05
충남도청사. 충남도 제공

충남도는 설 명절을 앞두고 중소기업의 경영난 해소를 위해 특별 경영안정자금 50억원을 투입한다고 2일 밝혔다.

오는 6일까지 신청한 업체를 대상으로 최대 1억원까지 2년간 대출하고, 업체와 은행 간 약정 대출 금리의 2.0%를 지원한다.

지원 대상은 도 정책자금인 제조업 경영안정자금을 대출받은 업체 가운데 금융기관과 대출받을 당시 약정한 대출 기간이 종료되지 않은 기업이다.

기존 명절 특별 경영안정자금을 대출받은 업체 중 이자 지원 만료 후 1년 미만인 업체와 기술혁신형 경영안정자금을 받았거나 경영안정자금의 원금 상환 중인 기업은 신청 대상에서 제외된다.

지역 은행과 상담 후 충남경제진흥원 중소기업자금시스템에서 신청하고, 융자추천서를 발급받아 은행에서 대출받으면 된다.

도 관계자는 “저성장 기조가 길어지고 대내외 경제 불확실성 확대로 인해 제조업 중소기업이 자금 확보에 어려움을 겪고 있어 유동성 지원이 필요한 시점”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

