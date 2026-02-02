급식 최초 ‘블루리본’ 받은 ‘이곳’ 제육볶음…어디길래
식품 제조·유통업체 아워홈의 단체급식 메뉴 3종이 ‘블루리본 서베이’ 인증을 받았다. 외식이 아닌 급식 분야에서 블루리본의 인정을 받은 것은 아워홈이 처음이다.
아워홈은 자사 단체급식 메뉴 3종 제육볶음·소불고기·된장찌개가 ‘블루리본 서베이’로부터 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 평가는 블루리본 전문 평가단과 일반인 평가단이 공동 참여했다.
아워홈은 “대중적인 음식을 자사만의 레시피와 조리 노하우로 완성도 높은 맛을 구현해 ‘급식의 맛’에 대한 인식을 한 단계 끌어올렸다”고 설명했다.
이 업체의 제육볶음은 부드러운 식감을 살리기 위해 돼지고기 앞다리살을 2.5㎜ 두께로 정교하게 썰어 저수분 양념 공법을 적용해 은은한 불맛에 매콤함을 더한 것이 특징이다. 소불고기는 과일로 단맛을 통해 고기 본연의 풍미를 구현했으며, 된장찌개는 된장 본연의 깊고 구수한 국물이 특징이라는 게 아워홈의 설명이다.
아워홈은 이번 인증을 시작으로 ‘급식의 미식화’를 본격 추진한다는 목표다. 모든 고객에게 표준화된 고품질 식사 서비스를 제공할 수 있도록 블루리본 인증을 컨세션, 다이닝 매장 등 전방위적으로 확장해 나갈 방침이다.
아워홈 관계자는 “업계 최초로 블루리본 인증을 획득한 것은 급식에서도 높은 수준의 맛과 완성도를 갖춘 메뉴가 제공되고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 고급식 산업 전반의 품질 기준을 한 단계 끌어올리는 데 기여하겠다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
