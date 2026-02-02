예술계 반발에 화났나? 트럼프 “트럼프·케네디센터, 공사 위해 2년간 운영 중단”
트럼프, 올해 7월부터 2년간 공사 명목으로 폐쇄 결정
트럼프, 케네디센터에 자기 이름 붙이면서 예술계 반발…공연 줄줄이 취소
도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) ‘트럼프·케네디센터’ 재건축 공사를 위해 2년간 일시적으로 폐쇄한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 원래 케네디센터였던 명칭에다 최근 자신의 이름을 앞에 넣어 트럼프·케네디센터로 변경하면서 예술계의 반발을 샀는데 이날 운영 중단까지 직접 발표했다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “트럼프 케네디 센터는 2026년 7월 4일 우리나라 건국 250주년을 기념하여 문을 닫을 것이며 동시에 새롭고 화려한 엔터테인먼트 단지의 건설을 시작할 것”이라고 적었다.
트럼프는 이번 결정이 1년간 음악 전문가, 예술기관 자문위원들과 검토한 끝에 내려진 것이라고 설명했다. 공연장 일시 폐쇄 후 공사를 하는 방안과 공연을 이어가면서 장기간 공사하는 방안 중에서 일시 폐쇄하는 방안을 선택했다는 것이다. 트럼프는 “재정적·구조적으로 낡고 허물어지고 낡아빠진 센터를 세계적 수준의 예술 음악 엔터테인먼트의 요새로 바꾸는 것”이라고 주장했다.
트럼프는 “트럼프·케네디 센터가 공사를 위해 일시적으로 폐쇄된다면 재활성화 및 완전한 재건축을 통해 의심의 여지없이 세계 어디에서도 찾아보기 힘든 최고 수준의 공연 예술 시설로 거듭날 수 있다고 판단했다”고 했다. 그러면서 “일시적 폐쇄가 훨씬 빠르고 우수한 결과를 만들어낼 것”이라고 덧붙였다.
트럼프의 발표는 최근 공연자들과 후원자, 관객들이 센터 명칭 변경에 대해 강력하게 반발하는 와중에 나온 것이다. 트럼프는 지난해 1월 취임 이후 좌파와의 ‘문화 전쟁’을 명목으로 기존 케네디센터의 이사진을 물갈이하고 직접 이사장을 맡았다. 케네디센터 이사회는 지난달 18일에는 케네디센터의 명칭을 ‘트럼프·케네디센터’로 바꾸기로 만장일치로 의결했다. 하루 만인 바로 다음 날 건물 외벽에 ‘도널드 트럼프’라는 글자가 추가됐다.
이후 예술가들의 공연 취소가 이어졌다. 최근에도 미국의 거장 작곡가 필립 글래스가 신작 ‘링컨 교향곡’의 초연을 취소했고, 유명 소프라노 르네 플레밍 등 예술가들이 공연을 보이콧하기도 했다. 1971년부터 이 센터를 주 공연장으로 활용해온 ‘워싱턴국립오페라’도 트럼프 이름이 붙은 뒤로 계약을 종료하기로 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
