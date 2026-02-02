예술계 반발에 화났나? 트럼프 “트럼프·케네디센터, 공사 위해 2년간 운영 중단”

트럼프, 올해 7월부터 2년간 공사 명목으로 폐쇄 결정

트럼프, 케네디센터에 자기 이름 붙이면서 예술계 반발…공연 줄줄이 취소

지난 달 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 건물 리모델링 작업이 진행 중인 모습. 워싱턴=임성수 특파원

지난달 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터 '네이션스홀' 입구에 도널드 트럼프 미국 대통령 부부와 J D 밴스 부통령 부부 사진이 걸려 있는 모습. 워싱턴=임성수 특파원

케네디센터의 명칭을 ‘트럼프·케네디센터’로 바꾸기로 만장일치로 의결했다. 하루 만인 바로 다음 날 건물 외벽에 ‘도널드 트럼프’라는 글자가 추가됐다.

이후 예술가들의 공연 취소가 이어졌다. 최근에도 미국의 거장 작곡가 필립 글래스가 신작 ‘링컨 교향곡’의 초연을 취소했고, 유명 소프라노 르네 플레밍 등 예술가들이 공연을 보이콧하기도 했다. 1971년부터 이 센터를 주 공연장으로 활용해온 ‘워싱턴국립오페라’도 트럼프 이름이 붙은 뒤로