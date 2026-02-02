SNS로 마약류 밀수·유통한 내·외국인 21명 붙잡아
사회관계망서비스(SNS)를 통해 마약류를 대량 밀수·유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경남경찰청과 진주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 국내 총책 A(태국 국적)씨와 유통책, 투약 사범 등 21명을 붙잡아 이 중 16명을 구속했다고 2일 밝혔다.
A씨는 지난해 9월 SNS로 태국에 머물던 마약 판매 총책의 지시를 받아 현지에 숨겨둔 야바(태국에서 제조 유통되는 대표 마약류) 7만9천정을 밀수한 혐의를 받는다. 또 다른 유통책 30대 태국인 B씨에게 필로폰 5㎏도 받아 유통한 혐의도 받는다.
A씨에게서 마약류를 전달받은 또 이들은 이를 중국과 태국 등에 다시 유통하고 이들 중 일부는 직접 투약한 사실도 적발됐다.
경찰은 지난해 10월 필로폰 거래 현장에서 잠복하면서 일부 용의자를 체포한 후 국내 총책인 A씨와 유통책, 투약자 등을 연이어 붙잡았다.
검거 과정에서 경찰은 야바 7만9천정 중 6만8천여정(13억6000만원 상당)과 필로폰 5㎏ 중 2.9㎏(2억9000만원 상당)을 압수했다.
진주경찰서 마약팀은 이번 마약류 수사 성과를 인정받아 지난달 경찰청 제1회 특별성과 포상금을 받았다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
