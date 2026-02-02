시사 전체기사

SNS로 마약류 밀수·유통한 내·외국인 21명 붙잡아

입력:2026-02-02 09:45
공유하기
글자 크기 조정
경남 진주경찰서가 압수한 마약류. 경남경찰청 제공

사회관계망서비스(SNS)를 통해 마약류를 대량 밀수·유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경남경찰청과 진주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 국내 총책 A(태국 국적)씨와 유통책, 투약 사범 등 21명을 붙잡아 이 중 16명을 구속했다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난해 9월 SNS로 태국에 머물던 마약 판매 총책의 지시를 받아 현지에 숨겨둔 야바(태국에서 제조 유통되는 대표 마약류) 7만9천정을 밀수한 혐의를 받는다. 또 다른 유통책 30대 태국인 B씨에게 필로폰 5㎏도 받아 유통한 혐의도 받는다.

A씨에게서 마약류를 전달받은 또 이들은 이를 중국과 태국 등에 다시 유통하고 이들 중 일부는 직접 투약한 사실도 적발됐다.

경찰은 지난해 10월 필로폰 거래 현장에서 잠복하면서 일부 용의자를 체포한 후 국내 총책인 A씨와 유통책, 투약자 등을 연이어 붙잡았다.

검거 과정에서 경찰은 야바 7만9천정 중 6만8천여정(13억6000만원 상당)과 필로폰 5㎏ 중 2.9㎏(2억9000만원 상당)을 압수했다.

진주경찰서 마약팀은 이번 마약류 수사 성과를 인정받아 지난달 경찰청 제1회 특별성과 포상금을 받았다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만”
이언주 “토지공개념 포기해야”… 조국 “어이가 없다”
막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란
한국 대졸 초임, 日보다 24.5%·대만보다 41.1% 높아
고위 공직자 재산 2위 이찬진 ‘385억원’ 대부분은 예금
검찰개혁법 발의가 쿠데타?… 갈수록 대담해지는 ‘상왕 정치’
한국 고령 인구비중 OECD 10위로 ‘껑충’… 재고용 확대·주택연금 활성화 시급
잘못된 정보도 ‘정확한 척’하는 AI… 출처·근거 확인해야
국민일보 신문구독