골목길 빼곡했는데…모텔 사라지는 이유는?

생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지입니다

2일 국세통계포털에 따르면 전국의 여관·모텔 사업자 수는 코로나19 발생 전인 2019년 12월 기준 2만939명에서 2025년 11월 기준 1만7621명으로 3318명(15.8%) 줄었다.

2020~2025년 개업한 숙박시설 5229개 가운데 여관업은 406개(7.8%)에 불과하고 생활형 숙박업은 3381개(64.7%)를 차지한다.

시행과 도심 속 글로벌 숙박시설의 호황, 경기 둔화 등도 작용한 것으로 보인다.