골목길 빼곡했는데…모텔 사라지는 이유는?
수요 감소에 따른 수익성 저하로 모텔이 갈수록 사라지고 있는 것으로 나타났다.
2일 국세통계포털에 따르면 전국의 여관·모텔 사업자 수는 코로나19 발생 전인 2019년 12월 기준 2만939명에서 2025년 11월 기준 1만7621명으로 3318명(15.8%) 줄었다. 특히 같은 기간 서울 지역 여관·모텔 사업자는 1964명에서 1390명으로 574명(29.2%) 감소해 평균을 크게 웃돌았다.
모텔산업의 현실은 국가데이터처의 전국 사업체 조사 결과에서도 확인할 수 있다. 이 통계에서 여관업 사업체 수는 2004년 2만9000여개에서 2010년 2만5000여개, 2019년 2만3000여개, 2024년 2만641개로 감소했다. 이 조사에서 여관업은 분류상 호텔에서 제공되는 서비스가 없거나 제한된 서비스를 제공하는 숙박시설로 여관·모텔·여인숙을 포함한다.
행정안전부의 지방행정 인허가 데이터에서 확인할 수 있는 전국 숙박시설은 지난해 연말 기준 3만676개다. 이 통계는 공중위생관리법상 지자체에 신고된 숙박시설 현황을 보여주는데, 2020~2025년 개업한 숙박시설 5229개 가운데 여관업은 406개(7.8%)에 불과하고 생활형 숙박업은 3381개(64.7%)를 차지한다. 같은 기간 폐업한 숙박시설은 5092개로, 이 가운데 여관업은 3024개(59.4%), 여인숙업은 740개(14.5%)로 여관업이 대부분이다.
숙박업계는 모텔이 사라지는 이유로 수요 감소와 수익성 저하, 내국인 여행의 고급화, 에어비앤비와 생활형 숙박시설의 등장, 도심의 불법 숙박시설 증가 등을 꼽고 있다. 성매매특별법 시행과 도심 속 글로벌 숙박시설의 호황, 경기 둔화 등도 작용한 것으로 보인다.
