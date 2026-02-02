돌부리 걸리고, 미끄러지고… 제주 오름서 산악사고
제주에서 오름을 오르던 등반객들이 잇따라 다치는 사고가 발생했다.
2일 제주소방안전본부에 따르면 전날 오후 2시9분 제주시 애월읍 광령리 붉은오름에서 50대 남성 A씨가 돌부리에 걸려 넘어져 보행이 어렵다고 신고했다.
사고 지점은 1100도로에서 약 1㎞ 떨어진 곳으로, A씨는 왼쪽 정강이뼈 골절이 의심됐다.
출동한 구조대는 산악용 들것을 이용해 A씨를 옮긴 뒤 병원으로 이송했다.
같은 날 오후 5시9분에는 제주시 애월읍 유수암리 궷물오름에서 하산 중이던 20대 여성 B씨가 발목이 부러진 것 같다며 도움을 요청했다.
구조대는 B씨를 병원으로 이송했다.
소방 관계자는 “겨울철에는 돌 위에 눈이 덮여 발목을 접질리기 쉽고, 미끄러짐 사고도 잦다”며 “아이젠 등 월동 장비를 착용하는 등 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.
