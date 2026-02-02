트럼프, ‘쩐의 전쟁’에서는 역대 최대…슈퍼팩 등 5400억여원 정치자금 보유
도널드 트럼프 미국 대통령이 보유한 정치 자금이 사상 최대 규모인 것으로 나타났다. 강경한 이민 단속 문제로 지지율이 하락하고 있지만 자금력으로는 여전히 ‘레임덕’과는 거리가 멀다는 평가가 나온다.
폴리티코는 1일(현지시간) 트럼프 대통령과 측근들이 통제하는 계좌에 총 3억7500만달러(약 5445억원) 상당의 정치자금이 쌓여 있다며 “다른 어떤 정치인보다 훨씬 많고 역사적으로도 유례가 없다”고 보도했다. 트럼프는 지난해 하반기에만 2600만 달러를 모금했다. 별도의 리더십 정치활동위원회(PAC)에 800만 달러를 직접 유치했다.
트럼프와 관련 단체가 신고한 3억7500만달러는 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만 달러의 4배에 육박한다. 트럼프가 공화당으로부터 독립된 정치 세력이 될 수 있는 자금줄을 갖춘 셈이다. 민주당전국위원회(DNC)는 보유 자금이 1400만 달러에 불과했으며 1700만 달러의 부채도 있다.
뉴욕타임스(NYT)는 트럼프와 측근들이 운영하는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 특별정치활동위원회(Super PAC·슈퍼팩)가 3억400만달러를 보유해 민주당에 크게 유리하다고 보도했다. 마가 슈퍼팩 자금은 트럼프의 정치자금 총액인 3억7500만달러에 포함돼 있다. 마가 슈퍼팩은 지난해 하반기에만 1억1200만 달러를 모금했다. 트럼프의 측근들이 적극적으로 자금 모금에 나섰고, 기부자들은 사업상 이득을 기대하며 아낌없이 정치자금을 건넸다.
트럼프는 더이상 대선에 출마할 수 없지만 자신의 선거 자금을 활용해 중간선거나 향후 선거에 영향력을 미칠 수 있다. 민주당 경쟁자들을 비판하거나 공화당 내 비판 세력을 압박하는 지렛대로 활용할 수 있는 셈이다.
NYT는 “트럼프는 민주당이 꿈도 꾸기 어려운 것(정치자금)을 보유하고 있다”며 “이는 좌파와 공화당 내 비판자들에 맞서 그에게 거대한 구조적 이점을 안겨준다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
