트럼프, ‘쩐의 전쟁’에서는 역대 최대…슈퍼팩 등 5400억여원 정치자금 보유

트럼프와 측근들, 마가 슈퍼팩 등 통해 역대급 자금 보유

뉴욕타임스 “민주당이 꿈도 꾸기 어려운 자금”

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 취재진을 향해 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

(약 5445억원) 상당의 정치자금이 쌓여 있다며 “다른 어떤 정치인보다 훨씬 많고 역사적으로도 유례가 없다”고 보도했다. 트럼프는 지난해 하반기에만 2600만 달러를 모금했다. 별도의 리더십

트럼프와 관련 단체가 신고한 3억7500만달러는 공화당전국위원회(RNC)가 보유한 9500만 달러의 4배에 육박한다. 트럼프가 공화당으로부터 독립된 정치 세력이 될 수 있는 자금줄을 갖춘 셈이다.

민주당전국위원회(DNC)는 보유 자금이 1400만 달러에 불과했으며 1700만 달러의 부채도 있다.