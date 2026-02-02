李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만”

李대통령 “망국적 부동산투기 옹호, 시대착오 종북몰이 그만”
연일 SNS를 통해 ‘부동산 투기와의 전쟁’을 치르고 있는 이재명 대통령이 2일 오전 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 “망국적 부동산투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하시면 어떨까요”라고 적었다.
이 대통령은 정부의 공급대책을 비판한 최보윤 국민의힘 수석대변인의 논평이 담긴 기사를 링크하며 이같이 말했다.
최 수석대변인은 전날 논평에서 “필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 ‘부동산 배급’에 만족하라는 말과 다르지 않다”고 주장했다.
이 대통령은 이보다 4분 전에도 “개포 4억 낮춘 급매 나와…‘좀 더 지켜보자’ 거래는 아직”라는 내용의 기사를 자신의 계정에 별다른 설명 없이 공유하기도 했다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사