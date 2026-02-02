모두투어, MLB 개막전 단독 직관 상품 출시
샌프란시스코 자이언츠·뉴욕 양키스 개막전 포함 총 4경기… 전문 해설위원 전 일정 동행
모두투어는 2026년 메이저리그(MLB) 개막전을 맞아 메이저리그 전문 해설위원과 함께 직관과 여행을 동시에 즐길 수 있는 ‘이현우의 MLB 개막전 직관 콘셉트 투어’를 출시했다고 2일 밝혔다.
이 상품은 인플루언서나 전문가가 단순 동행하는 방식이 아닌 기획 단계부터 적극 참여해 상품 완성도를 높이는 것이 특징이다. 이번 상품은 올해 첫 메이저리그 직관 상품으로, 시즌 개막을 상징하는 개막전과 인기 구단 주요 경기를 현장에서 관람하고 현지 일정까지 함께 즐길 수 있도록 구성했다.
이번 투어에는 SPOTV 이현우 해설위원과 한승훈 해설위원이 전 일정에 동행한다. 두 해설위원은 경기 선정 등 상품 기획 단계부터 참여해 전문성을 더했으며 경기 관람 시 해설 제공에 그치지 않고 이동과 관광을 포함한 전 일정에 함께한다. 또한 매일 경기 후 프리뷰·리뷰를 중심으로 한 소통의 시간을 마련해 단순 관람을 넘어 메이저리그를 보다 깊이 이해할 수 있는 경험을 제공할 계획이다.
이 상품은 오는 3월 24일부터 30일까지 6박 7일 일정으로 운영되며, 대한항공 왕복 항공편을 이용한다. 인천 출발 후 샌프란시스코에 도착해 샌프란시스코 자이언츠와 뉴욕 양키스의 단독 개막전 빅매치를 관람한 뒤 항공편으로 로스앤젤레스로 이동해 LA 다저스와 애리조나 다이아몬드백스의 개막 3연전을 포함해 총 4경기를 직관하는 일정이 핵심이다.
직관 일정 외에도 샌프란시스코의 트윈 픽스와 금문교, 로스앤젤레스의 할리우드와 산타모니카 비치 등 서부 지역 대표 명소를 둘러보는 관광 일정이 포함돼 스포츠와 여행을 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 여행 중에는 바이킹 스테이크, 인앤아웃 버거 등 현지 유명 레스토랑 체험도 제공된다. 상품가는 799만 원이다. 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
한편 모두투어의 메이저리그 직관 콘셉트투어는 지난해 총 4회 운영 상품이 모두 조기 마감되며 안정적인 수요를 확인했다. 예약 고객의 80% 이상이 20~40대 젊은 연령층으로 구성된 점도 특징이다. 자체 설문조사 결과 전반적인 일정 만족도가 높게 나타났으며 ‘가격 대비 구성 만족도가 높다’는 응답이 95%를 차지했다.
특히 1인 예약 비중이 평균 60% 내외로 높았음에도 ‘MLB 직관’이라는 공통 관심사를 매개로 참가자 간 교류가 자연스럽게 형성되며 긍정적인 반응과 함께 재구매율도 증가하는 추세다.
모두투어 관계자는 “이번 직관 콘셉트투어는 단독 개막전 관람에 더해 도시 간 이동 동선을 효율화해 이동 부담을 줄이고, 여유 있는 일정 속에서 현지 체류 경험과 몰입도를 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “최근 환율과 현지 티켓 가격, 안전 요소까지 종합적으로 고려해 경쟁력을 갖춘 상품으로 기획했으며 앞으로도 스포츠와 여행을 결합한 차별화된 콘텐츠형 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
