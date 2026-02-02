산림(山林)…‘보존의 대상’에서 ‘성장의 자산’으로 전환해야

경북도, 인구 감소 위기에 대응할 미래 먹거리 산업으로 임·산업 육성 본격 추진

영양 자작나무숲길을 오르는 관람객. 경북도 제공

경북도는 지난해 초대형 산불로 인해 피해를 입은 임업인의 빠른 재기를 위해 산불 피해목 벌채 사업비 400억원을 신규로 확보해 임업경영을 조기 정상화하고 주요 경관 훼손지의 피해목 벌채를 신속히 추진할 예정이다.