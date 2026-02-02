진화하는 김시우, 파머스 인슈어런스 오픈 공동 2위…2경기 연속 ‘톱10’
23년 AT&T 바이런 넬슨 공동 2위 이후 최고 성적
45세 베테랑 로즈, 와이어 투 와이어로 통산 13승
김시우(30·CJ)가 미국프로골프(PGA)투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만 달러)에서 공동 2위에 입상했다.
김시우는 2일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72)에서 열린 대회 마지막날 4라운드에서 보기 1개에 버디 4개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다.
최종 합계 16언더파 272타를 기록한 김시우는 피어슨 쿠디(미국), 히사쓰네 료(일본)와 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다. 2023년 5월 AT&T 바이런 넬슨 공동 2위 이후 최고 성적이다.
지난주 아메리칸 익스프레스 공동 6위에 이어 시즌 2번째 ‘톱10’ 입상이다. 개막전 소니오픈에서도 아쉽게 공동 11위였다. 3차례 ‘톱10’에 그쳤던 작년 시즌에 비하면 가파른 상승세가 분명하다.
대회 우승은 45세의 베테랑 저스틴 로즈(영국)가 차지했다. 최종 라운드에서도 2타를 줄인 로즈는 최종합계 23언더파 265타로 시즌 첫 승이자 통산 13승째를 와이어 투 와이어로 장식했다.
‘우즈의 텃밭’으로 불린 토리 파인즈에서 열린 대회에서 와이어 투 와이어 우승은 1955년 토미 볼트 이후 71년만이다.
또 로즈의 우승 스코어는 1999년에 타이거 우즈, 1987년에 조지 번스(이상 미국)가 기록한 대회 최저타(22언더)를 1타 경신한 신기록이다.
전반에 2타를 줄인 김시우는 13번 홀(파5)에서 버디를 잡아내며 순항을 이어갔다. 이후 17번 홀(파4)에서 짧은 파퍼트를 놓쳐 보기를 범했으나 마지막 18번 홀(파5)에서 투온에 성공해 버디를 잡아 공동 2위를 확정했다.
김성현(27·신한금융그룹)은 63위(최종합계 2언더파 286타)로 63위, 김주형(23·나이키)은 공동 65위(최종합계 이븐파 288타)의 성적표를 받아 쥐었다.
LIV 골프를 탈퇴하고 PGA투어 복귀전을 치른 ‘메이저 사나이’ 브룩스 켑카(미국)는 마지막날 2타를 줄여 공동 56위(최종합계 4언더파 218타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
