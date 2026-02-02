‘극단적 공포’ 수준… 비트코인, 1억1200만원선 하락

비트코인이 도널드 트럼프 미국 대통령의 차기 연방준비제도(Fed) 의장 인선과 맞물린 긴축 우려에 급격한 조정 양상을 보이며 1억1200만원선까지 하락했다.
2일 오전 8시10분 기준 가상자산 거래소 빗썸에서 비트코인은 24시간 전보다 2.81% 내린 1억1205만원에 거래되고 있다.
비트코인은 지난달 31일까지만 해도 1억2000만원 안팎에서 등락을 반복했으나 전날인 1일부터 하락 폭이 커지면서 1억1000만원 초반대로 떨어졌다. 달러 기준 가격 또한 지난해 4월 이후 처음으로 8만달러 선이 무너지며 7만6957달러까지 내려앉았다.
가상자산 전문매체 코인데스크는 최근 24시간 동안 유동성 감소, 매수세 약화, 비트코인으로 신규 자금 유입 중단 등 영향으로 가상자산 시장 가치 약 1110억달러(약 161조원), 레버리지 포지션 약 16억달러(약 2조3000억원)가 증발했다고 분석했다.
알트코인 역시 동반 하락세를 나타냈다. 이더리움(-5.91%), 솔라나(-4.54%), 리플(-3.73%) 약세다.
시장에서는 비트코인 가치 급락에 대해 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도 의장으로 케빈 워시를 지명한 영향으로 풀이했다. 워시 지명자는 트럼프 대통령의 금리 인하 기조에 동조하고 있지만, 과거 통화정책에서는 긴축을 선호하는 매파적 성향을 보여왔으며 특히 달러 방어에 적극적일 것으로 전망돼 시장이 민감하게 반응했다.
가상자산 시황 비교 플랫폼 크라이프라이스에 따르면 이날 비트코인 김치프리미엄은 1.63%를 나타내고 있다. 김치프리미엄이 플러스(+)인 상황은 국내에서 거래되는 비트코인 가격이 해외보다 비싼 경우를 뜻한다.
가상자산 시장 심리를 나타내는 공포·탐욕 지수는 14점으로 ‘극단적 공포’ 수준을 나타냈다. 지수가 0에 가까울수록 시장이 공포 상태로 투자자들이 과매도에 나설 가능성이 높고, 수치가 100에 가까울 경우 시장이 탐욕에 빠져 조정 가능성이 큰 것으로 해석된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
