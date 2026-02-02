‘맏언니’양희영, LPGA투어 시즌 개막전 2위…코다, 통산 16승째 달성

‘루키’ 황유민, 트리플보기 악재에도 공동 5위

2일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽에서 끝난 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 준우승을 차지한 양희영. AP연합뉴스

2일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽에서 끝난 LPGA투어 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 우승을 차지한 넬리 코다. AFP연합뉴스

코다는 우승 후 인터뷰에서 “시즌 첫 대회는 비시즌에 준비한 것들을 실험하면서도 우승을 노려야 하기 때문에 항상 어렵다”며 “하지만 이번 대회에서 좋은 경기력을 보여 기쁘다”고 소감을 밝혔다.