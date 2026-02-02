美 공화, 텃밭 텍사스주 보궐에서 참패…트럼프, ‘레드스테이트’에서도 빨간 불

텍사스 주의회 보궐선거에서 민주당 후보 14%포인트 차로 승리

‘마가 전사’ 투표하라던 트럼프 “텍사스 지역 선거일 뿐” 머쓱

연방 하원의원 보궐 선거에서도 민주당 강세 지역 승리…하원 의석차 4석차로 좁혀져

공화당, 최근 선거 연전연패…11월 중간선거 빨간 불

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 플로리다주 팜비치 마러라고에서 열린 댄 스카비노 백악관 부비서실장과 에린 엘모어 국무부 공관 예술 담당 국장의 결혼식에 참석하고 있다.연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 2024년 대선에서 압승했던 텍사스주 주의회 보궐선거에서 민주당 후보가 승리하는 대이변이 벌어졌다. 지난해 뉴욕시장, 버지니아 주지사 선거 등에서 공화당이 완패한 데 이어 ‘레드스테이트(공화당주)’인 텍사스주 텃밭에서도 공화당이 참패하면서 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 빨간 불이 켜졌다.



1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 전날 실시된 텍사스주 상원의원 9선거구 보궐선거에서 민주당 테일러 러메트(33) 후보가 57%의 득표율을 기록해 43%에 그친 공화당 리 웜스갠스 후보를 14%포인트 차로 누르고 낙승을 거뒀다. 선거를 치른 선거구는 2024년 11월 대선에서 트럼프 대통령이 17%포인트로 카멀라 해리스 당시 민주당 대선 후보를 압도한 곳이다. 불과 1년여 만에 득표 격차 기준으로 31%포인트의 변동이 일어나는 대격변이 벌어진 것이다.

미 텍사스 주의회 상원의원 보궐선거에서 민주당 후보 테일러 러메트(33). 연합뉴스

공화당 후보 웜스갠스는 트럼프 대통령의 공개 지지를 받았다. 트럼프는 선거 직전 트루스소셜에 웜스갠스를 “마가(MAGA· 미국을 다시 위대하게) 전사” “나의 완전하고 전적인 지지를 받는 후보”라고 극찬했지만 선거 결과는 참패였다.



트럼프는 이날 텍사스 주의회 선거에 대해 “나는 관여하지 않았다”며 “그건 텍사스의 지역 선거”라고 강조했다. 이어 “내가 후보로 나선 선거가 아니기 때문에 그 결과가 나에게 영향을 미칠지는 알 수 없다”면서 “민주당을 선택하면 다시 개방된 국경으로 돌아가게 될 것”이라고 주장했다.



최근 선거에서 연전연승 중인 민주당은 고무된 모습이다. 켄 마틴 민주당 전국위원회 위원장은 성명을 내고 “트럼프 지지율 17%포인트 우세 지역에서 공화당이 총력을 기울였지만 이번 선거에서 패배했다”며 “오늘 밤 결과는 공화당 의석 중 안전한 곳이 없다는 것을 증명한다”고 말했다. 공화당 소속인 댄 패트릭 텍사스 부지사는 레메트의 승리를 두고 “텍사스 전역의 공화당원에 대한 경종”이라고 말했다.



미국 언론들도 선거 결과가 충격적이라고 논평했다. 월스트리트저널은 사설에서 “트럼프 대통령이 2024년 선거에서 17%포인트 차로 이긴, 안전한 보수 지역으로 분류되는 텍사스주의 상원의원 선거구에서 공화당이 14%포인트 차로 패배한 이유는 무엇일까?”라고 물은 뒤 “답은 트럼프 행정부, 특히 대규모 추방 정책을 둘러싼 실패에 대한 유권자들의 반발”이라고 했다. NYT는 “‘딥 레드(공화당 초강세 지역) 선거구에서 민주당의 이변이 공화당을 흔들고 있다”고 평가했다.



미국 텍사스주 연방 하원의원 보궐선거에서 승리한 크리스천 메네피. 연합뉴스

민주당은 같은 날 치러진 연방 하원의원 보궐선거에서도 의석을 추가하며 공화당과의 하원 의석 격차를 4석으로 줄였다. 텍사스주 18선거구 보궐선거 결선 투표에서 민주당의 크리스천 메네피(37) 후보는 다른 민주당 후보인 어맨다 에드워즈(44)를 꺾고 승리했다. 텍사스주 보궐선거는 정당 구분 없는 ‘상위 2명 결선’ 방식으로 치러지는데, 민주당 강세 지역인 휴스턴을 중심으로 한 18선거구에서는 민주당 후보 두 명이 결선에 올라 경쟁했다. 메네피가 공식 취임하면 하원 의석 분포는 공화당 218석, 민주당 214석으로 4석 차로 좁혀지게 다.



메네피는 승리 연설에서 “의회에 들어가면 크리스티 놈(국토안보 장관) 탄핵을 위해, 이민세관단속국(ICE)을 뿌리째 뽑아내기 위해, 이 나라의 망가진 이민 시스템을 고치기 위해 매일 싸울 것”이라고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 2024년 대선에서 압승했던 텍사스주 주의회 보궐선거에서 민주당 후보가 승리하는 대이변이 벌어졌다. 지난해 뉴욕시장, 버지니아 주지사 선거 등에서 공화당이 완패한 데 이어 ‘레드스테이트(공화당주)’인 텍사스주 텃밭에서도 공화당이 참패하면서 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 빨간 불이 켜졌다.1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 전날 실시된 텍사스주 상원의원 9선거구 보궐선거에서 민주당 테일러 러메트(33) 후보가 57%의 득표율을 기록해 43%에 그친 공화당 리 웜스갠스 후보를 14%포인트 차로 누르고 낙승을 거뒀다. 선거를 치른 선거구는 2024년 11월 대선에서 트럼프 대통령이 17%포인트로 카멀라 해리스 당시 민주당 대선 후보를 압도한 곳이다. 불과 1년여 만에 득표 격차 기준으로 31%포인트의 변동이 일어나는 대격변이 벌어진 것이다.공화당 후보 웜스갠스는 트럼프 대통령의 공개 지지를 받았다. 트럼프는 선거 직전 트루스소셜에 웜스갠스를 “마가(MAGA· 미국을 다시 위대하게) 전사” “나의 완전하고 전적인 지지를 받는 후보”라고 극찬했지만 선거 결과는 참패였다.트럼프는 이날 텍사스 주의회 선거에 대해 “나는 관여하지 않았다”며 “그건 텍사스의 지역 선거”라고 강조했다. 이어 “내가 후보로 나선 선거가 아니기 때문에 그 결과가 나에게 영향을 미칠지는 알 수 없다”면서 “민주당을 선택하면 다시 개방된 국경으로 돌아가게 될 것”이라고 주장했다.최근 선거에서 연전연승 중인 민주당은 고무된 모습이다. 켄 마틴 민주당 전국위원회 위원장은 성명을 내고 “트럼프 지지율 17%포인트 우세 지역에서 공화당이 총력을 기울였지만 이번 선거에서 패배했다”며 “오늘 밤 결과는 공화당 의석 중 안전한 곳이 없다는 것을 증명한다”고 말했다. 공화당 소속인 댄 패트릭 텍사스 부지사는 레메트의 승리를 두고 “텍사스 전역의 공화당원에 대한 경종”이라고 말했다.미국 언론들도 선거 결과가 충격적이라고 논평했다. 월스트리트저널은 사설에서 “트럼프 대통령이 2024년 선거에서 17%포인트 차로 이긴, 안전한 보수 지역으로 분류되는 텍사스주의 상원의원 선거구에서 공화당이 14%포인트 차로 패배한 이유는 무엇일까?”라고 물은 뒤 “답은 트럼프 행정부, 특히 대규모 추방 정책을 둘러싼 실패에 대한 유권자들의 반발”이라고 했다. NYT는 “‘딥 레드(공화당 초강세 지역) 선거구에서 민주당의 이변이 공화당을 흔들고 있다”고 평가했다.민주당은 같은 날 치러진 연방 하원의원 보궐선거에서도 의석을 추가하며 공화당과의 하원 의석 격차를 4석으로 줄였다. 텍사스주 18선거구 보궐선거 결선 투표에서 민주당의 크리스천 메네피(37) 후보는 다른 민주당 후보인 어맨다 에드워즈(44)를 꺾고 승리했다. 텍사스주 보궐선거는 정당 구분 없는 ‘상위 2명 결선’ 방식으로 치러지는데, 민주당 강세 지역인 휴스턴을 중심으로 한 18선거구에서는 민주당 후보 두 명이 결선에 올라 경쟁했다. 메네피가 공식 취임하면 하원 의석 분포는 공화당 218석, 민주당 214석으로 4석 차로 좁혀지게 다.메네피는 승리 연설에서 “의회에 들어가면 크리스티 놈(국토안보 장관) 탄핵을 위해, 이민세관단속국(ICE)을 뿌리째 뽑아내기 위해, 이 나라의 망가진 이민 시스템을 고치기 위해 매일 싸울 것”이라고 말했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지