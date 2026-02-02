이언주 “토지공개념 포기해야”… 조국 “어이가 없다”

이언주 더불어민주당 최고위원이 조국 조국혁신당 대표와 토지공개념을 놓고 페이스북 설전을 벌였다. 이 최고위원은 “혁신당이 위헌적 소지가 있는 토지공개념 입법 추진 정책을 포기하지 않는 한 합당 논의는 불가능하다”고 주장하자 조 대표는 “헌법재판소가 합헌이라고 판시한 것. 어이없다”고 맞받았다.
이 최고위원은 1일 자신의 페이스북에 “조국혁신당은 토지공개념을 핵심 정책으로 내세우고 있지만 이는 사유재산권을 보장한 헌법 정신과 충돌 소지가 크다”면서 “토지공개념은 과거 공산주의 몰락 이전 토론의 대상이 될 수 있었을지 모르지만 AI 대전환과 글로벌 자본 유치, 기술 경쟁이 국가의 생존 과제가 된 지금의 시대 현실과는 분명한 괴리가 있고 시대착오적이라는 평가를 피하기 어렵다”고 주장했다.
이어 “대통령이 강력한 부동산 공급 대책을 내놓고 있는데 토지공개념 입법화를 주장하는 조국혁신당과의 합당 주장이 대두되면 대통령의 건강한 개혁 의지마저 희석되고 곡해돼 공격받을 여지가 크다”고 강조했다.
이 최고위원은 혁신당 등 진보정당이 이런 정책을 내놓는 것은 존중하나 이를 중요 정책으로 삼는 정당과의 합당 문제는 전혀 다른 사안이라고 적었다.
그는 “토지의 사용과 수익을 국가가 통제하겠다는 발상은 사유재산권을 명시적으로 보장한 헌법 정신과 정면으로 충돌할 소지가 클 뿐만 아니라 자본주의 체제를 부정하는 혁명적 접근으로 받아들여질 위험이 있다”면서 “집권여당인 우리 민주당은 이러한 구상을 정책적으로 검토해 본 적조차 없다”고 했다. 아울러 “혁신당이 위헌적 소지가 있는 토지공개념 입법 추진 정책을 포기하지 않는 한 합당 논의는 불가능하다”고 못박았다.
이에 조 대표는 “민주당 이언주 최고위원이 조국혁신당의 ‘신(新)토지공개념’ 추진에 대하여 비판하면서 ‘사유재산권을 명시적으로 보장한 헌법 정신과 정면으로 충돌’ ‘자본주의 체제를 부정하는 사회주의적 체제 전환, 즉, 혁명적 접근으로 받아들여질 위험’ 등등 비판을 했다”면서 “어이가 없다”고 허탈해 했다.
조 대표는 “1989년 헌법재판소가 토지공개념 자체는 합헌이라고 분명히 판시했고, 우리당은 1989년 헌재가 지목한 위헌 요소를 제거한 토지공개념 입법을 추진하고 있다”면서 “토지공개념에 대하여 국민의힘이 아니라 민주당에서 색깔론 공세를 전개하다니 믿어지지 않는다”고 맞받았다.
아울러 “‘토지공개념’은 이해찬 총리의 지론이었고 이재명 경기지사도 전적으로 공감한 바 있다”고 부연했다.
