“靑 다주택 누리면서 국민에겐 급매 강요” 나경원 발끈

나경원 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 고강도 부동산 투기 근절 SNS 메시지를 두고 “정권 핵심들은 다주택 누리면서 국민들에게는 급매 강요? 기막힌 위선”이라고 비판했다.
나 의원은 1일 페이스북에 “대통령 주변을 보라. 청와대 비서진 3명 중 1명이 다주택자”라면서 “국민에게는 ‘마지막 기회’라 협박하듯 세금 폭탄을 들이대면서, 정작 자신들은 ‘강남벨트’, ‘서학개미 벨트’를 탄탄히 지키고 있다고 적었다.
국민들의 노후대책인 국민연금은 국내투자 비율을 높이고 국내 개미들을 유혹하면서 정작 (이 정권 핵심들은) 해외주식에 투자한다면서 “기막힌 위선”이라고 비판하기도 했다. 이어 “이재명 대통령이 ‘집값 안정은 계곡 정비보다 쉽다’고 했다가, 비판받자 유치원생 운운하며 ‘언어의 맥락을 못 알아들은 사람들’이라고 한다”면서 “기가 막힌다”고도 했다.
나 의원은 “계곡 밀어버리듯 시장을 밀어버리겠다는 조폭식 사고로는 결국 애먼 국민만 피해본다”며 “대통령 정책이 진정으로 신념이라면, 대통령 주변 고위공직자들, 오늘 당장 실거주 1주택 외에 모두 처분하라”고 지적했다.
나 의원은 또 “대통령 정책이 진정으로 신념이라면 대통령 주변 고위 공직자들, 오늘 당장 실거주 1주택 외 모두 처분하라”면서 “해외주식도 속히 처분하고 국내 주식 투자 비중을 늘리라. 자신들은 온갖 투자로 자산을 불리고, 국민에게만 희생을 강요하는 정치, 참 나쁘다”고 언급했다.
이어 “정부가 더 시장을 옥죌수록, 기존 자산가들의 자산은 더 공고해지고, 어려운 국민들은 기회를 잡지 못하게 된다. 대출규제, 노도강 토허제 해제, 공급확대, 금융지원을 늘려 국민들 숨통을 트이게 해줘야 한다”고 덧붙였다.
나 의원은 끝으로 “이재명 대통령의 기존 정책으로 누가 이득 봤었는지 정확히 봐야 한다”면서 “결국 국민은 피해자가 된다. 공익으로 포장했던 대장동 7800억원대 범죄수익을 누가 챙겼는가 말이다. 유치원생도 안다”고 주장했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
