은근히 인종차별 당하는 정해인?… 패션쇼 영상 논란

배우 정해인이 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘돌체앤가바나’ 패션쇼에서 인종차별을 당했다는 논란이 일고 있다.
2일 유튜브와 SNS 등에 올라온 영상을 보면 정채인은 서양인 남성들 사이에서 쪼그려 앉아 있다. 남성들은 특히 다리를 과하게 벌린 ‘쩍벌’ 자세를 취하며 가운데에 앉은 정해인을 투명인간 취급하며 대화를 나눴다. 대화에 끼지 못한 정해인은 경직된 표정으로 앞만 응시했다.
영상은 지난 17일 이탈리아 밀라노에서 열린 돌체앤가바나 패션쇼 현장에서 촬영됐다. 정해인은 화이트 수트와 실크 셔츠를 매치한 패션으로 현지 미디어의 주목을 받았다.
패션 매거진 GQ 측이 사회관계망서비스(SNS)에 현장 영상을 게시하면서 다른 참석자들은 태그했지만 정해인의 계정은 제외해 인종차별 의혹을 키웠다.
인터넷에선 “명백한 인종차별”이라는 의견이 이어지고 있지만 “좌석 배치가 잘못됐을 뿐 인종차별이라고 단정짓기는 어렵다”는 반응도 있다.
한국 스타들이 패션쇼에 참석했다 인종차별 논란에 휩싸인 건 처음이 아니다.
지난해 패션 매거진 엘르 UK는 프랑스 파리에서 열린 생로랑 패션쇼에 참석한 블랙핑크 멤버 로제만 제외한 단체 사진을 공개해 비난을 샀다.
