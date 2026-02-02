밤사이 서울 등 중부 곳곳에 한 때 시간당 5㎝ 이상의 눈이 내렸다. 서울 노원구와 성북구, 경기도 남양주 등에는 한두 시간 사이 7㎝의 눈이 쌓이면서 대설재난문자가 발송되기도 했다. 밤사이 쌓인 눈이 살얼음으로 바뀌면서 출근 시간 빙판길이 우려된다.
2일 기상청에 따르면 수도권과 강원도에는 전날 밤부터 오늘 새벽까지 눈이 집중됐다. 강원도 철원 앙지 지역에는 17,3㎝의 눈이 기록됐고 화천 광덕고개 부근에도 15.1㎝의 많은 눈이 내렸다.
경기 북부와 서울은 눈구름 영향에서 벗어나지만 경기 남부와 충청권이 눈구름의 영향권에 들고 있다.
대설특보도 경기 북부는 조금씩 해제되고 서울도 새벽 3시부터 동북권과 서북권의 대설특보가 해제됐다. 반면 충청도는 오히려 북부에서 남부까지 특보가 확대했고, 전북권에서 대설특보가 새로 발령됐다.
기상청은 오늘 충청도 최고 10㎝, 호남 내륙 최고 8㎝, 영남 내륙 최고 7㎝의 눈이 예상된다고 예보했다.
특히 남부 일부 지방은 이른 출근 시간대에 눈이 겹칠 수 있어 미끄럼 사고 위험이 더 커질 수 있다. 서울 등 수도권의 경우 출근길 눈이 내릴 가능성은 낮지만 이미 내린 눈이 얼거나 살얼음이 될 수 있어 주의가 요구된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
전국에 펑펑 쌓인 눈… 험난한 출근 ‘빙판길’ 주의보
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사