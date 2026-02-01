이재준 수원특례시장 ‘수원의 새빛, 세계로 가다’ 출판기념회 ‘대성황’
이재준 경기도 수원특례시장의 출판기념회가 5000명이 넘는 시민이 참여하는 가운데 성황리에 개최됐다.
1일 이 시장 측에 따르면 저서 ‘수원의 새빛, 세계로 가다’ 출판기념회가 지난 31일 경기아트센터 도움관에서 열렸다. 행사 시작부터 시민들의 발길이 이어지며 행사장 내외가 발 디딜 틈 없이 가득 찼다. 특히 이번 출판기념회는 기존의 일방향적 형식에서 벗어나, 세계 9개국의 도시 혁신 사례를 시각화한 대규모 전시와 시민 소통형 북토크가 결합된 ‘정책 축제’ 형태로 진행됐다.
특히 ‘9개국 도시 혁신 자료 전시존’은 이재준 시장의 도시설계 전문가로서의 면모를 유감없이 보여줬다. 프랑스 뚜르의 창의 플랫폼, 브라질 꾸리찌바의 교통 혁신, 독일 프라이부르크의 에너지 자립 사례 등이 수원시의 정책과 연결돼 전시되었으며, 방문객들은 이 시장이 직접 제안하는 ‘수원 대전환’의 청사진을 눈으로 확인하며 깊은 관심을 보였다.
이어진 북토크에서 이 시장은 “책에 담긴 세계 도시들의 지혜는 단순한 이론이 아니라 수원의 미래를 위한 실전 지침서”라고 강조하며 “도시설계 전문가이자 행정가로서 지난 시간 쌓아온 역량을 쏟아 부어, 세계가 부러워하고 시민이 행복한 수원시를 만들어나가는데 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.
