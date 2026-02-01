이재준 수원특례시장 ‘수원의 새빛, 세계로 가다’ 출판기념회 ‘대성황’

특히 ‘9개국 도시 혁신 자료 전시존’은 이재준 시장의 도시설계 전문가로서의 면모를 유감없이 보여줬다. 프랑스 뚜르의 창의 플랫폼, 브라질 꾸리찌바의 교통 혁신, 독일 프라이부르크의 에너지 자립 사례 등이 수원시의 정책과 연결돼 전시되었으며, 방문객들은 이 시장이 직접 제안하는 ‘수원 대전환’의 청사진을 눈으로 확인하며 깊은 관심을 보였다.

“도시설계 전문가이자 행정가로서 지난 시간 쌓아온 역량을 쏟아 부어, 세계가 부러워하고 시민이 행복한 수원시를 만들어나가는데 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.