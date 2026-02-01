‘1위 킬러’ 리바키나, 사발렌카 꺾고 호주오픈 첫 우승

엘레나 리바키나가 31일(현지 시간) 2026 호주오픈 여자 단식 정상에 올라 우승 트로피에 입을 맞추고 있다. AP뉴시스

2022년 윔블던에서 첫 메이저 대회 우승을 일궈낸 리바키나는 4년 만에 다시 정상에 올랐다.

자신의 강점인 강서브로 위기를 여러 차례 벗어났다. 특히

“

얼굴에는 드러나지 않지만 심장은 엄청나게 빨리 뛰고 여러 생각이 든다. 윔블던 우승 때는 잠도 잘 못 잤는데 이번에는 그래도 좀 나아진 것 같다”며

“이번 우승으로 올해 자신감을 더 느끼게 됐다. 팀과 함께 이번 시즌 계속 좋은 성적에 도전하겠다”고 말했다. 리바키나는 이 번 우 승 으 로 세계 랭킹 3위로 발돋움한다.