‘임종헌 직권남용’ 두고 엇갈린 항소심 결론…상고심 쟁점되나
양승태 전 대법원장의 사법행정권 남용 혐의에 대해 일부 유죄 취지로 1심 판결을 뒤집은 2심 재판부가 임종헌 전 법원행정처 차장의 일부 혐의에 대해서도 기존 판결과 다른 결론을 내놨다. 임 전 차장 2심 재판에서 무죄가 선고된 일부 혐의를 유죄 취지로 판단한 것인데, 같은 심급의 두 재판부가 엇갈린 결론을 낸 셈이라 향후 대법원의 최종적인 판단에 관심이 쏠린다.
1일 법조계에 따르면 지난 30일 양 전 대법원장과 박병대 전 대법관에 대한 1심의 무죄 판결을 깨고 징역형의 집행유예를 선고한 서울고법 형사14-1부(재판장 박혜선)는 사법행정권 남용 사태에서 ‘실무 책임자’로 지목된 임 전 차장의 일부 혐의에 대해 유죄 취지의 판단을 내렸다.
형사14부는 임 전 차장이 지난 2015년 서기호 전 정의당 의원의 판사 재임용 탈락 취소소송 재판에 개입한 혐의에 대해 직권남용죄가 성립한다고 봤다. 재판부는 지난 30일 선고에서 “임종헌은 (재판을) 서기호에 대한 압박수단으로 이용하려 했다”며 “재판부와 비공식적으로 접촉해 요구사항을 전달하였다는 점에서도 위법하다. 임종헌의 행위는 직권남용에 해당한다”고 밝혔다.
이는 임 전 차장의 2심 재판을 담당한 같은 법원 형사12-1부(재판장 홍지영)의 결론과는 다르다. 지난해 11월 임 전 차장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했던 형사12부는 해당 혐의에 대해서는 “(임 전 차장이) 소송의 신속 종결에 관한 의견을 재판부에 전달해 달라고 요구했다는 증거가 없다”며 무죄로 판단했었다.
임 전 차장이 법원행정처 간부들에게 현금 경비를 마련해 주기 위해 허위로 공보관실 예산을 요청한 혐의(위계공무집행방해)에 대해서도 두 재판부의 판단이 엇갈렸다. 형사12부는 당시 예산을 담당했던 기획재정부 공무원이 임 전 차장의 거짓 예산신청을 충분한 심사를 통해 거르려 하지 않았다는 점을 근거로 혐의가 성립하지 않는다고 판단했다.
반면 형사14부는 임 전 차장이 결과적으로 예산을 편성 받았고, 담당 공무원이 불충분한 심사를 했다고 볼 증거가 없다고 판단했다. 재판부는 선고에서 “임종헌 등에 대해 위계공무집행방해죄가 성립한다고 판단된다”고 밝혔다.
일제강점기 강제동원 기업 대상 손해배상 소송과 관련해 양 전 대법원장 등이 김앤장 소속 변호사와 사건 처리 방식에 대해 논의한 것에 대해서도 형사14부는 “양승태와 임종헌은 재판의 공정성에 대해 의심을 불러일으키기에 충분한 위법·부당한 일을 했다고 인정된다”고 지적했다. 다만 검찰이 직권남용 등으로 기소하지 않은 만큼 유무죄 여부를 판단하지 않겠다고 밝혔다.
동일한 사안을 두고 서울고법의 두 재판부가 다른 판단을 내놓으면서 대법원의 최종 판단에 관심이 쏠린다. 양 전 대법원장 등은 지난 30일 일부 유죄 취지 선고 직후 대법원 상고를 예고했고, 임 전 차장 사건 역시 대법원에 계류돼 있다.
상고심에서는 형사14부가 새롭게 문제 삼은 직권남용의 범위 역시 치열한 쟁점이 될 것으로 보인다. 형사14부는 ‘개별 재판에 개입할 직무 권한이 없으니 직권남용도 성립하지 않는다’는 논리를 적용해 양 전 대법원장 등에게 무죄를 선고한 1심 판결을 뒤집었다.
재판부는 “원심과 같이 접근할 경우 제3자의 재판개입에 대해서는 직권남용권리행사방해죄가 아예 성립하지 않아 재판의 독립을 제대로 보호하지 못하는 모순에 빠진다”며 사법행정권의 남용으로 개별 재판의 신뢰성이 흔들렸다면 재판권 행사를 실질적으로 방해한 것으로 봐야 한다고 설명했다. 이 과정에서 같은 논리로 임성근 전 서울중앙지법 수석부장판사에게 무죄를 확정한 대법원 판례는 받아들일 수 없다고 밝히기도 했다.
이근우 가천대 법학전문대학원 교수는 “직권남용 관련 대법원 판례를 변경해야 할 수도 있는 사안이라 대법원 전원합의체의 판단이 필요해 보인다”며 “두 재판에서 사실관계 관련 판단 차이도 대법원 상고심에서 자연스럽게 정리될 것으로 보인다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사