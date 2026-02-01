막걸리병 담근 어묵탕?…‘태백산 눈축제’ 노점 위생 논란
‘태백산 눈축제’가 개막 직후 ‘비위생 노점’ 논란에 휩싸였다. 논란이 확산되자 강원도 태백시는 해당 점포를 즉각 철거하며 진화에 나섰다.
이번 사태는 축제 첫날인 지난 31일 현장을 방문한 관광객 A씨가 SNS에 올린 영상에서 시작됐다. 영상 속에는 노점 주인이 얼어붙은 플라스틱 막걸리 병을 어묵탕 솥에 그대로 집어넣는 충격적인 장면이 담겼다.
심지어 해당 어묵탕 속의 꼬치들은 그대로 손님들에게 판매됐다. A씨가 항의하자 노점상은 “막걸리가 얼어서 살짝 담근 것뿐”이라고 해명했지만 해당 영상은 공개 하루 만에 조회수 400만 회를 돌파하며 공분을 샀다.
여론이 악화되자 태백시는 즉각적인 강공책을 택했다. 시는 1일 공식 입장문을 통해 “방문객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.
시는 문제가 된 어묵·막걸리 점포에 대해 즉각적인 상행위 중단과 시설물 철거 조치를 완료했다고 밝혔다. 아울러 관련 법규에 따른 엄중한 행정 처분도 예고했다. 시 관계자는 “이번 일을 계기로 축제장 전반의 위생 점검과 관리 감독을 대폭 강화해 재발을 방지하겠다”고 강조했다.
태백산 눈축제는 지난달 31일 개막해 오는 8일까지 열린다. 축제는 첫날에만 7만7700여 명의 탐방객(태백산국립공원 통계자료)을 끌어들이며 흥행 기대를 모았으나 이번 논란으로 예상치 않은 난관을 맞게 됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사