남양주시 ‘숨은 땅 찾기’로 예산 없이 화물차 주차장 확충
경기 남양주시가 예산 투입 없이 민관협력을 통해 유휴부지를 활용한 화물차 전용 주차장 확보에 나서며 주차난 해소에 속도를 낸다.
남양주시는 지난 29일 한국공인중개사협회 남양주시지회와 ㈜빅모빌리티와 함께 대형 화물차 불법주차 문제 해결을 위한 간담회를 열고, ‘우리동네 화물주차장’ 사업을 고도화하는 협력 방안을 논의했다고 1일 밝혔다. 이번 논의는 도심 내 장기 미활용 토지를 발굴해 화물차 전용 주차장으로 전환하는 민관 협력 모델을 정착시키기 위해 마련됐다.
이번 협력의 핵심은 참여 주체별 역할 분담이다. 지역 공인중개사들은 도심 속 자투리땅과 유휴부지 정보를 제공하는 ‘숨은 땅 찾기’ 역할을 맡고, 발굴된 토지는 빅모빌리티가 민간 자본을 투입해 화물차 전용 주차장으로 조성한다. 남양주시는 민원 발생 지역과 토지를 분석해 조성된 주차장을 밤샘주차 허용구역으로 지정함으로써 합법적인 주차 환경을 지원한다.
이 모델은 참여자 모두에게 실질적인 이익을 제공하는 것이 특징이다. 토지 소유주는 미활용 토지를 통해 안정적인 수익을 얻고, 공인중개사는 중개수수료를 확보할 수 있다. ㈜빅모빌리티는 ‘트럭헬퍼’ 플랫폼을 통한 주차료 수입을 창출하며, 화물차주는 과태료 부담 없이 안전한 주차 공간을 이용할 수 있다.
시는 이번 사업을 통해 시 예산을 투입하지 않고도 화물차 주차장을 확충하는 동시에 불법주차 민원을 줄이는 상생 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
고경희 자동차관리과장은 “이번 민관협력은 민간기업의 전문성과 현장의 정보력을 결합한 새로운 화물차 주차장 조성 해법”이라며 “단속 위주의 행정에서 벗어나 실제 수요를 반영한 공급 중심 정책으로 전환하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사