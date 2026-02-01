라파검문소 개방 하루 전 가자지구 공습…최소 30명 사망
이스라엘군이 가자지구에서 군사작전을 벌여 31일(현지시간) 어린이를 포함해 최소 30명의 팔레스타인인이 숨졌다고 AP통신이 보도했다.
AP통신은 이날 가자시티와 남부 칸유니스 등지에서 이스라엘군의 공습이 잇따라 발생했다며 “이는 지난해 10월 휴전 발효 이후 하루 사망자 수로는 가장 큰 규모”라고 보도했다.
이번 공습은 가자지구 최남단 라파와 이집트를 잇는 라파 국경검문소가 개방되기 하루 전 이뤄졌다. AP통신은 “전쟁 기간 대부분 폐쇄돼 온 라파 검문소는 의료 시설이 파괴된 가자지구 주민들에게 사실상 유일한 ‘생명선’으로 여겨져 왔다”면서 “라파검문소 개방은 미국이 중재한 이스라엘-하마스 휴전 합의가 2단계로 접어들고 있음을 보여주는 상징적 조치”라고 평가했다.
하마스는 이번 공습을 “명백한 휴전 합의 위반”이라고 규정하며 미국 등 국제사회에 이스라엘이 공격을 중단하도록 압력을 가해줄 것을 촉구했다.
휴전 중재국인 이집트는 이스라엘의 공습을 “가장 강력한 어조로 규탄한다”며 이번 사태가 휴전의 “정치적 진전에 대한 직접적인 위협”이라고 경고했다. 또 다른 중재국인 카타르도 이스라엘의 공격을 “위험한 긴장 고조”라고 규정하며 즉각적인 중단을 촉구했다.
이에 대해 이스라엘군은 하마스와 팔레스타인이슬라믹지하드(PIJ)가 휴전 합의를 위반해 무장 활동을 벌인 데 따른 대응이었다고 주장했다.
이스라엘군은 “전날 가자지구 라파 동쪽의 땅굴에서 테러리스트 8명이 출몰하는 등 휴전 합의 위반 사례가 발생했다”며 “이에 대응해 가자지구 전역에서 하마스와 PIJ 소속 지휘관과 대원들을 공격했다”고 밝혔다. 또 가자지구 중부의 하마스 무기고와 무기 생산시설, 로켓 발사기지 등도 공습 표적이었다며 “테러조직들이 가자지구 주민들을 무자비하게 인간 방패로 이용하고 있다”고 비판했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
