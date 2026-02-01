블리자드, ‘월드 오브 워크래프트’ 로드맵 공개... ‘한밤’ 확장팩 내달 3일 출시
블리자드 엔터테인먼트가 30일 블리자드 쇼케이스를 통해 ‘월드 오브 워크래프트’의 올해 운영 계획이 담긴 로드맵을 발표했다.
이번 발표에는 차기 확장팩 ‘한밤’의 상세 정보와 클래식 서버의 업데이트 일정이 포함됐다.
홀리 롱데일 총괄 프로듀서와 이언 해지코스타스 선임 게임 디렉터는 ‘아제로스 현황 보고’ 방송을 통해 다음 달 3일 한밤 확장팩을 전 세계 동시 출시한다고 밝혔다. 이번 확장팩에서는 최고 레벨이 90으로 상향되며 신규 종족 ‘하라니르’와 새로운 직업군인 ‘포식 악마사냥꾼’이 추가된다.
또한 4개의 신규 지역, 8개의 던전, 새로운 구렁 콘텐츠와 함께 PvP 전장인 ‘학살자의 오름길’, 사교 공간 ‘아르칸티나’ 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 개방될 예정이다.
확장팩 출시 이후의 사후 지원 계획도 공개됐다. 12.0.5 패치에서는 공허 세력을 테마로 한 스토리 전개와 함께 ‘숨바꼭질’ 테마 이벤트가 진행된다. 12.0.7 패치에서는 소규모 공격대 형식을 실험하는 단독 우두머리 공격대가 추가되고 12.1 패치에서는 대규모 야외 지역과 신화+ 및 친구 시스템 개편이 예고됐다. 이어지는 12.1.5 패치에서는 메가 던전 스타일의 신규 구렁 ‘미궁’과 함께 리믹스 및 약탈폭풍 팀의 실험적 이벤트가 더해진다.
작년 12월 얼리 액세스를 통해 높은 이용률을 기록한 ‘플레이어 하우징’ 시스템이 한밤 출시와 함께 정식 도입된다. 블리자드는 하우징 시스템의 편의성을 높이기 위해 애완동물 및 탈것 통합, 가구 배치 도구 개선, 빌드 내보내기/가져오기 기능 등을 우선 업데이트하고 플레이어 간 교류 시스템을 강화할 방침이다.
월드 오브 워크래프트 클래식 서버 역시 확장을 이어간다. ‘판다리아의 안개 클래식’은 확산 업데이트를 통해 퀘스트 대장정과 시나리오를 추가하고 하반기에는 ‘오그리마 공성전’과 ‘영원의 섬’을 선보인다. 또한 ‘불타는 성전’이 기념 서버 형태로 재출시되어 아웃랜드의 콘텐츠를 다시 제공한다.
이언 해지코스타스 디렉터는 “지속적인 라이브 업데이트 주기를 유지하며 탐험심을 자극하는 신규 콘텐츠를 제공하는 것이 목표”라고 밝혔다. 홀리 롱데일 총괄 프로듀서 역시 “커뮤니티와 함께 워크래프트의 즐거움을 나눌 수 있는 미래를 구상하고 있다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사