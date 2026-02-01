李대통령, 연일 ‘부동산’ 고강도 메시지…“투기에 나라 망해”

이재명 대통령. 연합뉴스

이어 기사에서 다주택자들의 세금 부담을 ‘날벼락’이라고 일컬은 것과 관련, “날벼락 운운하며 정부를 부당하게 이기려 하지 마시고, 그나마 우리 사회가 준 (다주택자 양도세) 중과세 감면 기회를 잘 활용하기 바란다. 아직 100일이나 남았다”고 말했다.