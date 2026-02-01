의정부시, 대학·기업 손잡고 바이오산업 거점 도약

을지대 산학협력단·바이오간솔루션과 업무협약

의정부시는 지난 30일 시청 회룡홀에서 을지대학교 산학협력단, ㈜바이오간솔루션과 ‘지산학 협력 및 첨단 바이오산업 육성을 위한 업무협약’을 체결했다.

또한 ▲시는 인프라 구축과 행정 지원을 맡고 ▲을지대학교 산학협력단은 실험 공간과 연구 장비의 공동 활용, 임상‧기초의학 기반 공동연구를 담당하며 ▲바이오간솔루션은 연구과제 발굴과 기술 상용화 등을 통해 지역사회 기여에 나선다.