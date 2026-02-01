의정부시, 대학·기업 손잡고 바이오산업 거점 도약
을지대 산학협력단·바이오간솔루션과 업무협약
경기 의정부시가 경기북부 첨단 바이오산업의 중심지로 거듭나기 위해 대학, 기업과 함께 강력한 지산학 협력 체계를 구축한다.
의정부시는 지난 30일 시청 회룡홀에서 을지대학교 산학협력단, ㈜바이오간솔루션과 ‘지산학 협력 및 첨단 바이오산업 육성을 위한 업무협약’을 체결했다.
이번 협약은 지역 내 유치 기업인 바이오간솔루션의 안정적인 연구 공간 확보와 정착을 지원하고, 대학의 연구 인프라와 기업의 유전자 기반 원천기술을 결합해 의정부시를 글로벌 바이오산업 거점으로 조성하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 세 기관은 ▲산학협력 기반 공동 연구과제 발굴 및 수행 ▲연구‧기술 교류를 통한 바이오산업 경쟁력 강화 ▲기업 투자 확대 및 사업 확장을 위한 행정적 지원 ▲기타 상호 발전을 위한 협력사항 등을 공동으로 추진하기로 했다.
또한 ▲시는 인프라 구축과 행정 지원을 맡고 ▲을지대학교 산학협력단은 실험 공간과 연구 장비의 공동 활용, 임상‧기초의학 기반 공동연구를 담당하며 ▲바이오간솔루션은 연구과제 발굴과 기술 상용화 등을 통해 지역사회 기여에 나선다.
시 관계자는 “의정부는 서울과 인접한 입지적 장점과 을지대와 같은 우수한 인재 기반을 갖춘 최적의 바이오산업 거점”이라며 “기업의 뛰어난 기술력과 대학의 우수한 인프라가 만나 바이오산업의 상생 발전과 기술 상용화를 이끌어내고, 이를 통해 의정부시가 첨단 바이오산업의 최적 거점으로 도약하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사