민주당, 6·3 지방선거 광역단체장 후보 공모…9일까지

입력:2026-02-01 16:43
회의·심사 기록 보존 등 규정 신설


더불어민주당은 6·3 지방선거에 출마할 광역단체장 후보자를 오는 2~9일 공모한다.

당 중앙당공직선거후보자추천관리위원회(공관위)는 1일 보도자료를 통해 지난달 27일 열린 1차 회의에서 이같이 의결했다고 밝혔다.

공모에 참여하려면 당적을 보유하고 당비를 6회 이상 납부한 권리당원이어야 한다. 예비후보자자격심사위원회에서 부적격 판정을 받으면 신청할 수 없다.

공관위는 예비후보자 공모 기간 이후 출마를 결정한 예비후보자와 국회의원 재·보궐선거 출마 예비후보자 등의 자격을 심사하기 위한 검증 소위원회를 설치하기로 했다. 이수진 의원이 위원장을 맡았으며 봉건우·전형호·주나나 위원이 참여한다.

시도당 공직선거후보자추천기구 구성도 의결했다. 투명하고 공정하게 공천을 관리하기 위해 회의·심사 기록 보존, 기록의 열람 및 폐기 등에 대한 운영 규칙도 신설했다.

공관위는 중앙당 및 시·도당 예비후보자자격심사위원회에서 등록 자격을 취득한 예비후보자가 공관위 후보자 등록을 마치면 후보자가 제출한 인적 사항과 경력, 의정활동계획서, 매니페스토실천계획서 등을 공개하기로 했다.

김혜원 기자 kime@kmib.co.kr

클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
