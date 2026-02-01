대한독립선언서 선포 107주년 기념식, 2일 국회도서관서 열려

1919년 2월 1일 우리 겨레는 처음 독립을 선포했다. 대한독립선언서는 2·8 독립선언과 3·1 독립선언을 이끈 항일독립선언의 씨앗과 같다”며 “대한독립선언서 선포 107주년 기념식을 독립운동가 선양단체와 독립운동가 후손 시민과 함께 거행한다”고 밝혔다.

해외 항일독립운동 지도자 39명 서명해 조소앙 선생이 발표한 한국 최초의 독립선언서다.