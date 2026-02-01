대한독립선언서 선포 107주년 기념식, 2일 국회도서관서 열려
대한독립선언서 선포 107주년 기념식 행사가 2일 국회도서관 대강당에서 ㈔조소앙선생기념사업회와 조승래 더불어민주당 의원 공동 주최로 열린다. 삼균학회, 삼균주의 청년연합회가 주관하고 국가보훈부, 민주평화통일자문회의, 국립대한민국임시정부기념관, 광복회, ㈔한중문화협회가 후원한다.
조인래 ㈔조소앙선생기념사업회 이사장은 “1919년 2월 1일 우리 겨레는 처음 독립을 선포했다. 대한독립선언서는 2·8 독립선언과 3·1 독립선언을 이끈 항일독립선언의 씨앗과 같다”며 “대한독립선언서 선포 107주년 기념식을 독립운동가 선양단체와 독립운동가 후손 시민과 함께 거행한다”고 밝혔다.
대한독립선언서는 1919년 2월 만주 길림에서 발표된 독립선언서로, 해외 항일독립운동 지도자 39명 서명해 조소앙 선생이 발표한 한국 최초의 독립선언서다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
