누구도 해내지 못한 기술에 도전…프리스키 이승훈 “4년 전과 달라”

이승훈이 지난해 하얼빈 동계아시안게임 남자 프리스타일 스키 하프파이프 경기에서 기술을 선보이고 있다. AP뉴시스

프리스타일 스키 국가대표 이승훈. 올댓스포츠 제공

초등학교 5학년 때 처음 스키를 접한

‘선구자’란 수식어가 붙은 그는

쏟아부어야 하는 일이다. 1년 동안 훈련하다 부서지는 스키가 4~5대에 달한다.

오른손잡이인 그는 어느 쪽으로든 잘 돌고 싶어 왼손만 쓸 때도 있었다고 했다.

그는 “‘그때 내가 그 기술들을 더 했다면 지금 더 완벽했을 텐데’라는 후회를 자주 하는 것 같다”고 말했다.

힘든 순간이 오면 ‘내가 좋아서 하는 일’이란 마음으로 버텼다.