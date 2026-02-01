박종원 전남도의원 “행정통합 통해 담양 발전 앞당길 것”
출판기념회서 미래비전 등 밝혀
3000여명 구름 인파 몰려 성황
6·3 지방선거 담양군수 선거에 출마할 예정인 더불어민주당 박종원 전남도의원(담양1)이 “행정통합을 통해 담양 발전을 앞당기겠다”고 포부를 밝혔다.
민주당 박종원 전남도의원은 지난 31일 오후 담양문화회관에서 자신의 저서 ‘박종원의 담양사랑과 꿈’ 출판기념회를 열고 이같이 밝혔다. 박 의원은 이 책에 그간 자신의 현장 경험과 의정 철학 등을 담았다.
이날 출판기념회에는 강기정 광주광역시장과 김대중 전남도교육감, 이개호 국회의원, 민형배 국회의원, 김태균 전남도의회 의장, 장명영 담양군의회 의장, 최형식 전 담양군수, 조옥현 전남도의회 의원, 담양군민 등 3000여명이 참석해 성황을 이뤘다.
박 의원은 인사말을 통해 “(책에) 담양과 전남의 현안은 물론 지난 16년 간의 의정활동을 담아냈다”며 “향후 담양군의 비전과 발전 계획에도 많은 관심을 부탁한다”고 전했다.
그는 이어 “이 책은 담양군민의 목소리를 담은 기록물”이라며 “전남광주 통합의 물결 속에서 담양 발전을 앞당기고 담양의 미래를 중심으로 정치인으로서의 결과 또한 책임 있게 추진하겠다”고 강조했다.
이어진 북토크에서 박 의원은 부모님에 대한 각별한 감사를 표하며 부친 박인석씨와 함께 인사하는 시간을 가져 관객들로부터 많은 박수를 받았다.
또 김영록 전남도지사와 민주당 최고의원인 문정복·황명선 국회의원, 김원이 민주당 전남도당 위원장, 양부남 민주당 광주시당 위원장을 비롯해 이정선 광주광역시교육감과 신수정 광주광역시의장 등은 축하영상을 통해 박 의원의 새로운 도전에 응원을 전했다.
출판기념회에 참석한 한 주민은 1일 “박 의원이 전남광주의 행정과 교육 통합 속에서 담양의 위치를 공고히 하고 성장과 발전 방안을 제시할 정치인으로 결의에 찬 모습을 보여줬다”며 “지역 발전을 책임질 일꾼으로서 손색없음을 확인하는 자리가 된 것 같다”고 평가했다.
담양=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
