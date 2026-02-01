밤 9시부터 서울 ‘대설 예비특보’… 2일 출근길 빙판 주의
기상청이 1일 오후 9시를 기해 서울 전역에 대설 예비특보를 발표했다. 예보에 따르면 이날 오후 9시부터 눈이 내리기 시작해 2일 오전 3~6시까지 최대 10㎝ 눈이 쌓일 것일 전망이다.
특히 늦은 밤부터 2일 이른 새벽까지 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 내리겠고, 시간당 5㎝씩 눈이 내리는 곳도 일부 있겠다. 비도 5㎜ 정도 올 것으로 관측됐다.
전국적인 예상 적설량은 수도권 3~10㎝, 강원내륙과 산지 5~10㎝, 충청권은 3~8㎝, 경상 서부 2~7㎝, 전북 2~7㎝, 전남권과 제도산지는 1~5㎝로 예상된다.
기상청 관계자는 “눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지겠고 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많을 전망”이라며 “특히 서울에서는 노원구 등이 위치한 북쪽 지방을 중심으로 눈의 양이 많을 것으로 보인다”고 설명했다.
서울경찰청도 대설 예비특보에 따라 총력 대응 체제를 가동한다고 밝혔다. 경찰은 순찰차 등 장비 141대와 교통경찰 332명을 투입하고 기상 상황에 따라 경찰서장을 중심으로 교통 비상을 발령할 계획이다.
경찰 관계자는 “(교통) 통제 상황은 VMS(도로 전광표지)와 내비게이션 등을 통해 안내할 예정”이라며 “실시간 교통정보를 확인하고 통제된 위험도로는 우회하는 등 안전운전에 유의해달라”고 당부했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사