폐가서 30대 남성 추정 백골 시신 발견…경찰 수사

시민이 길고양이 따라갔다가 발견해



전남 여수의 한 폐가에서 30대 남성으로 추정되는 백골 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



1일 여수경찰서에 따르면 이날 오전 8시29분쯤 전남 여수시 선원동의 한 폐가에 백골 시신이 있다는 신고가 접수됐다.



현장에 출동한 경찰과 119는 부패가 진행되고 있는 백골 시신 1구를 수습하고, 신원 확인 작업을 통해 수도권 거주자인 30대 남성 A씨로 파악했다. 시신에서 범죄 혐의점은 발견되지 않았다.



신고자는 길고양이가 빈집에 들어가는 것을 보고 따라갔다가 시신을 발견한 것으로 전해졌다. 해당 폐가는 오래전부터 사람이 거주하지 않은 것으로 알려졌다.



경찰은 A씨가 한달여 전 타 지역에서 여수로 온 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.



여수=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



