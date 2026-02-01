던킨·배라 3억2000만원 과징금 철퇴…이유는?
유명 프랜차이즈 던킨도너츠와 배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아가 가맹점주들의 동의 없이 판촉 행사를 벌였다가 과징금을 내게 됐다.
공정거래위원회는 1일 가맹사업법 위반 혐의로 비알코리아에 시정명령과 함께 과징금 3억1800만원을 부과했다고 밝혔다.
공정위에 따르면 비알코리아는 2023년과 2024년, 카드사 및 통신사와 제휴해 던킨 브랜드의 판촉 행사를 진행하는 과정에서 비용을 분담해야 하는 가맹점주들의 사전 동의를 제대로 받지 않았다.
현행 가맹사업법상 본사가 점주에게 비용을 부담시키는 판촉 행사를 하려면 전체 가맹점주의 70% 이상 동의를 얻어야 한다.
특히 2024년 진행된 배스킨라빈스와 이동통신사 제휴 행사에서는 법 위반을 피하기 위해 결과를 조작하기까지 했다. 당시 동의율이 기준치인 70%에 미치지 못하자, 행사에 동의하지 않은 가맹점 1곳을 마치 동의한 것처럼 데이터를 바꿔치기해 요건을 맞춘 것으로 드러났다.
공정위는 이러한 행위가 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 명백히 위반한 것이라고 판단했다. 이번 제재로 배스킨라빈스는 2022년 7월 판촉 행사 사전동의제도가 도입된 이후 해당 규정을 위반해 과징금을 부과받은 첫 번째 사례라는 불명예를 안게 됐다.
공정위 관계자는 “앞으로도 가맹점주의 권익을 보호하기 위해 가맹본부의 불공정행위를 지속적으로 감시하고 법 위반이 확인될 경우 엄중하게 조치할 계획”이라고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사