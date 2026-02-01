배틀그라운드 모바일x킹 오브 파이터즈 콜라보

크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 글로벌 인기 격투 게임 ‘킹 오브 파이터즈(KOF)’와 컬래버레이션을 진행한다.

이번 협업은 1월 30일부터 3월 10일까지 진행한다. KOF 특유의 파이팅 감성과 개성을 담은 다양한 인게임 콘텐츠를 선보인다.