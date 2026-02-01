‘황금PC’ 녹취 거론 의원만 10명 육박…김경 관련 의혹 ‘눈덩이’
녹취에 로비 상대·방법 논의 내용 담겨
경찰, 강선우 신병 확보 여부 주목
김경 전 서울시의원의 2023년 강서구청장 보궐선거 로비 정황이 담긴 이른바 ‘황금 PC’ 통화 녹취에는 10명에 육박하는 더불어민주당 의원이 언급되는 것으로 전해졌다. 수사가 진행될수록 김 전 시의원의 공천 로비 의혹은 눈덩이처럼 불어나는 모습이다. 경찰은 당시 보궐선거를 앞두고 실제 로비가 이뤄졌는지 등을 집중 조사하고 있다.
1일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대가 확보한 통화 녹취에 등장하는 의원은 최소 9명이다. 이들은 모두 서울에 지역구를 둔 의원들로 김 전 시의원이 출마했거나 출마를 시도한 지역과 관련이 있다. 당 지도부에 속했거나 공천 관여 권한을 지닌 의원들 또한 거론된 것으로 알려졌다. 김 전 시의원으로부터 고액 후원금을 차명으로 받은 것으로 의심되는 의원도 녹취에 언급되는 것으로 전해졌다.
경찰은 지난 21일 서울시의회로부터 ‘황금 PC’를 임의 제출 방식으로 확보했다. 김 전 시의원의 정책지원관이 공용으로 사용했던 해당 PC에는 120여개의 통화 녹음 파일이 담긴 것으로 파악된다. 경찰이 포렌식을 통해 확보한 통화 녹음 파일에는 양모 전 서울시의회 의장, 당시 노웅래 민주당 의원 보좌관이던 김성열 전 개혁신당 최고위원, 민주당 서울시당 관계자 등이 등장하는 것으로 알려졌다.
이 가운데 금품 제공 정황이 파악된 건 양 전 의장이다. 경찰은 김 전 시의원이 양 전 의장에게 수백만원을 건넨 것으로 보고 있다. 경찰은 양 전 의장의 주거지를 압수수색하고 그를 피의자로 입건했다. 다만 양 전 의장은 금품 수수 의혹 자체를 부인했다. 김 전 시의원은 경찰 조사에서 금품 전달 사실은 인정했으나, 공천 대가성은 없었다고 주장한 것으로 알려졌다.
김 전 시의원의 공천 로비 의혹 관련 거명되는 의원들이 늘어나면서 수사는 확대되는 모습이다. 경찰은 수사 진행 상황에 따라 공식 정치 후원금 계좌뿐만 아니라, 김 전 시의원 측의 개인 계좌를 들여다보는 방안도 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.
한편 김 전 시의원이 강 의원에게 1억원의 공천 헌금을 전달했다는 의혹에 대한 수사는 마무리 단계에 들어선 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 29일 김 전 시의원에 대한 네 번째 소환조사를 진행한 후 지금까지 진행한 조사 내용을 토대로 강 의원과 김 전 시의원에 대한 신병 확보 여부를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
