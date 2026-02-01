‘황금PC’ 녹취 거론 의원만 10명 육박…김경 관련 의혹 ‘눈덩이’

녹취에 로비 상대·방법 논의 내용 담겨

경찰, 강선우 신병 확보 여부 주목

김경 전 서울시의원이 지난 30일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. 연합뉴스

경찰은 수사 진행 상황에 따라 공식 정치 후원금 계좌뿐만 아니라, 김 전 시의원 측의 개인 계좌를 들여다보는 방안도 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.