언제까지 한한령?…“한국 아이돌, 中 무대 여전히 어려워”
그룹 방탄소년단(BTS) 월드투어 일정에서 중국 공연이 빠진 것을 두고 의문이 제기되고 있는 가운데 중국의 한한령(한류 제한령) 해제에 앞으로도 상당한 시간이 소요될 것이라는 전망이 나왔다.
1일 싱가포르 매체 연합조보는 BTS가 전 세계 30여 개 도시를 순회하는 투어 계획을 알리면서도 중국 공연을 뺀 점을 지적하며, 이는 한국 문화 콘텐츠에 대한 중국 당국의 빗장이 여전히 굳건함을 시사한다고 보도했다.
중국은 지난 2016년 한국의 사드 배치 이후 공식적으로는 부인하고 있으나, 실질적으로 한국 연예인의 방송 출연과 공연 등을 막는 한한령을 시행해왔다. 이로 인해 K팝 가수들의 중화권 공연은 본토가 아닌 홍콩이나 마카오 등지로 제한된 상태다.
전문가들은 최근 한·중 정상의 상호 방문 등 관계 개선 움직임에도 불구하고, 한한령의 즉각적인 해제는 어려울 것으로 내다봤다.
화둥사범대 우창창 부교수는 “중·한 정상의 상호 방문이 대외 정책 변화에 대한 추측을 불러왔지만, 중국이 즉시 규제를 완화할지 여부는 판단하기 어렵다”며 신중론을 폈다.
사드 배치 이후 형성된 반한 감정과 양국 간의 문화·역사적 갈등 요소가 여전히 중국 내 여론에 영향을 미치고 있어 당국이 섣불리 개방에 나서기 힘들다는 분석이다.
호주 맥쿼리대 사라 키스 교수는 “한한령이 해제된다면 한국문화산업에 분명한 호재가 될 것”이라면서도 중국의 실익 여부가 관건이라고 짚었다.
그는 “중국이 이 비공식 제한을 점진적으로 완화할 가능성이 있지만 그 과정은 매우 더딜 것”이라며 “한국 연예인들이 과거와 같은 수준으로 중국에서 활동을 회복하기까지는 약 5년가량 걸릴 수 있다”고 구체적인 기간까지 제시했다.
또한 정치적 이슈가 한류 스타들의 중국 진출에 중요한 변수가 될 것이라는 지적도 제기됐다. 우창창 부교수는 “한류 연예인의 중국 공연이 허용된다면 정치적 입장이 기본적인 고려 요소가 될 것”이라며 대만이나 홍콩 독립 등 중국이 민감해하는 정치적 사안에 대한 입장이 공연 허가 여부를 가를 것이라고 주장했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
