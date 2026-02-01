김용범 “선호 투자 1위, 부동산 아닌 주식…패러다임 바뀌었다”

김용범 대통령실 정책실장. 연합뉴스

“패러다임은 이미 바뀌었다”고 평가했다.

“이번 변화는 일시적 유행으로 치부하기에는 너무 많은 요소가 동시에 정렬됐다”며 “심리가 이동한 자리에 가격이 따라붙었고, 담론의 중심 또한 부동산에서 자본시장으로 옮겨왔다”고 평가했다.

“오늘의 청년 세대는 예금이 자산을 불려주던 고금리의 기억도, 부동산이 계단식 자산 상승을 보장하던 신화도 공유하지 못한 세대”라며 “확신할 수 있는 자산이 사라진 환경에서 이들에게 주식은 투기가 아니라 모험 자본이며, 회피가 아니라 성장에 참여하는 방식”이라고 분석했다.