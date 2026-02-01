과거사 정리법 개정안 통과… 제주 밖 4·3 행불자 신원 찾기 본격화
한국전쟁 전후 희생된 민간인들의 유해 발굴과 신원 확인 작업이 본격화된다.
제주도는 '진실·화해를 위한 과거사 정리 기본법' 전부 개정안이 지난 29일 국회 본회의를 통과함에 따라 4·3 행방불명 희생자 유해 찾기에 본격 나선다고 1일 밝혔다.
개정안은 6‧25전쟁 전후 민간인 희생자 유해를 일괄 화장·안치하는 것을 금지하고, 발굴된 유해를 보존해 유족에게 인도할 수 있는 법적 근거를 마련했다.
또한 유족 채혈을 통한 과학적 신원 확인 체계가 법으로 보장돼 행방불명 희생자 유족들에게 실질적 도움이 될 것으로 기대된다. 전담 조직 신설도 포함됐다.
그동안 제주4·3 유족회 등은 “발굴된 유해가 가족에게 돌아오기 전에 화장되는 현실은 또 다른 국가폭력”이라며 금지를 요구해왔다.
이번 개정은 국가폭력의 반복을 막고, 피해자와 유족에게 최소한의 존엄을 보장하는 제도적 장치로 평가된다.
법 시행에 따라 전담 조직과 예산 확보가 체계화되면서오는 26일 출범하는 제3기 진실‧화해를 위한 과거사정리위원회와 함께 진행하는 4·3 희생자 명예회복 작업도 더욱 속도를 낼 전망이다.
한편 도는 도외에서 신원이 확인된 희생자 5명의 유해를 오는 3일 고향 제주로 봉환할 예정이다.
고 김사림(25), 양달효(26), 강두남(25) 씨는 1948~1949년 대전형무소에 수감됐다가 6･25전쟁 발발 후 대전 골령골 집단학살로 희생된 것으로 추정된다.
고 임태훈(20), 송두선(29) 씨는 대구형무소 수감 중 경산 코발트광산 집단학살로 희생된 것으로 보인다. 경산 코발트광산에서 제주 4·3 행방불명 희생자의 유해가 발견된 것은 이번이 처음이다.
이들의 유해는 각각 2019년과 2008년에 발굴됐으며, 최근 손자 등 유족의 채혈로 신원이 확인됐다.
오영훈 제주도지사는 “제주4·3 희생자의 실질적인 명예회복을 위한 전환점이 될 것”이라며 “행방불명된 마지막 한 분까지 유해를 찾고 진상규명과 명예회복에 힘쓰겠다”고 말했다.
