충남도, 376만7000필지 개별공시지가 조사·산정 착수
충남도는 오는 12월까지 도내 토지 376만7000필지를 대상으로 개별공시지가 조사·산정 작업을 추진한다고 1일 밝혔다.
토지 특성 조사와 합리적인 비교 표준지 선정, 감정평가사 검증을 통해 인근 토지 간 가격 균형을 유지하고, 조세·부담금 부과 등 각종 행정 기준으로 활용되는 공시지가의 공정성과 객관성을 확보할 계획이다.
특히 시·군 간 가격 불균형 해소를 위해 가격균형협의회를 운영하고, 감정평가사 상담제를 확대 운영할 예정이다. 부동산 공시가격 검증지원센터 시범연구사업에도 참여해 개별공시지가 신뢰도를 강화할 방침이다.
도 관계자는 “개별공시지가는 각종 세금과 부담금의 기준이 되는 만큼 도민이 신뢰할 수 있는 공시가격 산정을 위해 조사 과정을 철저히 할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사