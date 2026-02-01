‘베드포드 파크’ 선댄스 특별상… 심은경 日여우주연상 ‘쾌거’
연초 영화계에 해외 수상 낭보가 잇달아 전해졌다. 손석구·최희서 주연의 영화 ‘베드포드 파크’가 제42회 선댄스영화제 심사위원 특별상을 받았고, 심은경은 영화 ‘여행과 나날’로 한국 배우 최초의 일본 키네마 준보 여우주연상을 품에 안았다.
선댄스영화제 측은 한국계 미국인 스테파니 안 감독의 자전적 이야기를 담은 ‘베드포드 파크’가 드라마 경쟁 부문에서 심사위원 특별상인 ‘데뷔 장편상’을 수상했다고 지난 31일(현지시간) 밝혔다. 선댄스영화제는 북미에서 열리는 세계 최대 독립영화 축제로, 해당 부문은 미국 작품을 소개하는 주요 섹션이다.
‘베드포드 파크’는 이민자 가정에서 고립감을 느끼며 살아온 오드리(최희서)와 어릴 적 입양된 전직 레슬링 선수 일라이(손석구)가 깊은 유대를 통해 서로의 상처를 치유해 가는 내용이다. 선댄스영화제 심사위원단은 “지극히 개인적인 이야기를 대담하게 풀어냈다”며 “깊이와 기교를 통해 관객의 고정관념을 뒤집었다”고 평했다.
일본에서 활동 중인 심은경은 미야케 쇼 감독의 ‘여행과 나날’로 일본 영화계에서 권위 있는 상인 제99회 키네마 준보 ‘베스트 10’ 여우주연상을 받았다. 키네마 준보는 1919년 창간된 일본 영화 전문 잡지로, 매년 그해 최고의 영화 10편을 발표하고 배우상 등을 수여한다. 한국 배우가 여기서 배우상을 받은 건 처음이다.
심은경이 슬럼프에 빠진 각본가를 연기한 ‘여행과 나날’은 일본 영화 ‘베스트 10’에서 1위로도 선정됐다. 심은경은 “이 작품과 기적적으로 만난 것만으로도 행복한데 수상까지 하게 돼 정말 기쁘다”며 “영화에서 볼 수 있는 쇼 감독의 세계관에 전 세계 관객들이 분명 매료될 것”이라고 소감을 전했다.
