‘나홀로집에’ 케빈 엄마역 캐서린 오하라 별세
영화 ‘나 홀로 집에’에서 케빈의 엄마 역으로 사랑받은 배우 캐서린 오하라가 투병 끝에 별세했다. 향년 71세.
AP통신 등에 따르면 오하라는 지난 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 자택에서 숨졌다. 소속사 CAA는 정확한 사인은 공개하지 않았다.
캐나다 출신 코미디 배우인 그는 1970년대 토론토 코미디 극단 ‘세컨드 시티’에서 활동을 시작해 할리우드로 진출했다. 이후 팀 버튼 감독의 ‘비틀쥬스’(1988) 등에서 개성 있는 조연으로 존재감을 드러냈다.
1990년 ‘나 홀로 집에’로 대중적 인기를 얻은 오하라는 2015년 시트콤 ‘시트 크릭 패밀리’로 에미상 여우주연상을 받으며 제2의 전성기를 맞았고, 지난해 HBO 드라마 ‘더 라스트 오브 어스’ 시즌2에도 출연했다.
케빈 역의 매컬리 컬킨은 소셜미디어(SNS)에 “엄마, 사랑해요. 다시 만나요”라며 애도했고, 영화 ‘제2의 연인’에 함께 출연한 메릴 스트리프는 “기지 넘치는 연민으로 사랑과 빛을 전한 배우”라고 고인을 추모했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사